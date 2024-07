Senado aprova projeto de lei que fortalece ações de combate à violência contra a mulher no Brasil

A- A+

O Senado Federal aprovou, na última quarta-feira (10), o Projeto de Lei 147/2024, que fortalece as ações de combate à violência contra a mulher no Brasil.

A iniciativa integra o Agosto Lilás, mês dedicado ao tema, e será implementada pelo Instituto Banco Vermelho (IBV), entidade brasileira que atua em prol do movimento #FeminicídioZero e do combate à violência contra a mulher.

Proposto pela deputada federal Maria Arraes (Solidariedade/PE) e tendo como relatora a senadora Jussara Lima (PSD/PI), o projeto prevê a instalação de bancos vermelhos, contendo informações de canais de denúncia, em locais com alto fluxo de pessoas.

O projeto também promoverá iniciativas de conscientização em escolas, universidades e transportes públicos, como: metrôs, trens e ônibus.

O banco vermelho. Foto: Divulgação/IBV.

Instituto Banco Vermelho (IBV)

Liderado por duas mulheres recifenses, Andrea Rodrigues e Paula Limongi, o Instituto Banco Vermelho é uma entidade brasileira que atua nacionalmente em diversas frentes em prol do movimento #FeminicídioZero e da sensibilização da sociedade para o combate da violência contra a mulher.

Para Paula Limongi, diretora executiva do IBV, a aprovação representa uma grande conquista para as brasileiras.

“Essa aprovação é uma grande vitória para todas as mulheres do Brasil. Prevenção é o caminho. A possibilidade de realizar essa ocupação urbana em todo o país é motivo de esperança para nós”, declara.

Outras PLs aprovadas no Senado Federal

A instituição conta atualmente com Projetos de Lei Municipais aprovados no Recife-PE e em Araguaína-TO; um PL Estadual, protocolado e em tramitação no Estado de Pernambuco; e um PL Federal, aprovado pelo Senado em 10.07.2024, e, atualmente, em tramitação para a sanção do Presidente da República.

Paula Limongi, diretora executiva do IBV, e Andrea Rodrigues, presidenta do Instituto.

Veja também

monitoramento Abin paralela usou sistemas pagos em euro e em dólar para monitorar Moraes