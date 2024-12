Senado aprova projeto que estende previdência especial para trabalhadores autônomos em cooperativas

O Senado Federal aprovou o projeto de lei que amplia a condição de segurado especial para trabalhadores autônomos que fazem parte de cooperativas, mesmo que não sejam a área de agropecuária. O texto vai para a sanção.

O segurado especial exerce atividade para garantir a própria subsistência e de sua família.

É permitido a ele que a contribuição para o sistema previdenciário ocorra por meio de uma alíquota aplicada sobre as receitas de comercialização de sua produção.

De acordo com a proposta, “a associação à cooperativa não descaracteriza a condição de segurado especial concedida ao trabalhador que exerce atividades majoritariamente no campo”, diz o texto.