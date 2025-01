A- A+

BRASÍLIA Senado e Câmara marcam datas das eleições dos novos presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Motta são favoritos para as disputas, que vão acontecer no início de fevereiro

O Senado marcou a escolha do novo presidente da Casa e dos integrantes da Mesa Diretora para o dia 1º de fevereiro, sábado. A reunião fora de um dia útil também ocorreu na primeira eleição de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência, em 2019.



A expectativa é que ele retorne ao comando, já que conquistou apoio da maioria dos colegas.

Já na Câmara dos Deputados, a eleição do novo presidente e Mesa será na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, após acordo entre o atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa.





A sessão ainda não foi convocada oficialmente, mas Lira já comunicou a data aos colegas. No mesmo dia, ocorrerá uma sessão do Congresso Nacional, já convocada, mas ainda sem detalhes de possíveis projetos ou vetos a serem analisados.

Quem ocupará o cargo na Câmara, no lugar de Lira, deverá ser o atual líder do Republicanos, Hugo Motta (Republicanos-PB), que já recebeu apoio da maioria dos líderes, com exceção do PSOL e Novo.



O pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) será adversário dele na disputa. O Novo também deve lançar candidato, mas sem um nome definido ainda.

Em meio à escolha do novo presidente das Casas, os partidos também devem anunciar os novos líderes. Alguns já foram reconduzidos ao cargo, como Antonio Brito (PSD-BA) na Câmara, e Eduardo Braga (MDB-AM) no Senado.

Veja também

Serra Talhada Márcia Conrado propõe reajustes para servidores em Serra Talhada