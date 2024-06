A- A+

SAÚDE Senador Paulo Paim passa mal antes de ir ao Congresso e é internado em Brasília Senador passou o fim de semana no Rio Grande do Sul realizando agendas relacionadas à tragédia climática

O senador Paulo Paim (PT-RS) foi hospitalizado nesta terça-feira, 4, após passar mal em sua residência, em Brasília. O parlamentar está com sintomas de stress e desidratação e passa por exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, na capital federal.

De acordo com o gabinete de Paim, o senador passou o fim de semana no Rio Grande do Sul realizando agendas relacionadas à tragédia climática que atinge o Estado e começou a se sentir sintomas de fadiga desde o retorno para Brasília, nesta segunda-feira, 3. Na manhã desta terça-feira, ele passou mal enquanto se preparava para ir ao Senado.

Ainda de acordo com a equipe do senador, ele está estável, mas não há previsão de alta hospitalar. O petista está em observação e recebendo medicação via soro.

