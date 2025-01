Sidônio ganha carta branca para trocar indicados de Janja e Lula na comunicação

A- A+

O publicitário Sidônio Palmeira, nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o comando da Secretaria de Comunicação (Secom), vai priorizar trocas em duas áreas consideradas estratégicas: a relação com a imprensa e as mídias digitais.

Auxiliares de Lula afirmam que o marqueteiro deve colocar nomes de sua confiança nessas duas áreas.

— É importante que na gestão não seja analógica que ela comunique com as pessoas. Na área de saúde, é importante que as pessoas saibam onde vacinar. Isso é uma forma de comunicação que muitas vezes não sai da Secom, sai de um aplicativo — disse Palmeira nesta terça-feira ao lado de Paulo Pimenta, após anúncio da troca no Palácio do Planalto.

Atualmente, essas áreas são comandadas por nomes próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva. A Secretaria de Imprensa é comandada por José Chrispiniano, assessor de Lula desde 2011 e nome de confiança do presidente. Em novembro, Lula fez uma crítica direta a essa área em um seminário do PT:

— A verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não têm sido organizadas. Eu adoro falar em rádio. E é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, porque não serão os nossos adversários que vão falar bem de nós.

Já a Secretaria de Estratégias e Redes tem como chefe Brunna Rosa. Ela é próxima da primeira-dama e nome conhecido de Lula de outras do gestões.

Brunna Rosa já contribuía com a comunicação de Lula no segundo mandato do presidente, trabalhou na campanha de Dilma Rousseff em 2010, no governo da ex-presidente, e na campanha de Lula em 2022. Sidônio deve conversar com Brunna ainda nesta terça-feira para definir seu futuro.

Outra parte da área digital da Secom é a Secretaria de Políticas Digitais, chefiada por João Brant, nome indicado pelo ministro Paulo Teixeira no começo do governo. A pasta é responsável por formular políticas públicas na área digital.

Chrispiniano, Rosa e Brant chegaram à equipe da Secom quando Paulo Pimenta assumiu o ministério. Ambos integraram postos estratégicos na campanha e foram para o governo, sem que Pimenta tivesse autonomia em alterar esses cargos.

O principal nome para ocupar a Secretaria de Imprensa é o de Laércio Portela, que foi ministro interino no período em que Pimenta esteve à frente da pasta dedicada à reconstrução do Rio Grande do Sul entre maio e setembro. Atualmente, Laércio é secretário de comunicação institucional, responsável pela articulação da Secom com outros ministérios.

Sidônio Palmeira deve tomar posse na próxima terça-feira, mas desde segunda-feira sua futura equipe já está circulando pelos gabinetes da Secom para tomar pé da situação do ministério.

Os publicitários Tiago Cesar e Paulo Brito são dois dos nomes já confirmados na equipe de Palmeira e que já estão despachando da Secom. Cesar deve ser o novo secretário-executivo da Secom, enquanto Brito é cotado para assumir a chefia de gabinete.

