GOVERNO FEDERAL Lula comunica demissão de Pimenta, e Sidônio assume comunicação do governo na próxima semana Acerto foi sacramentado em conversa no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira (7)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou com Paulo Pimenta sua saída do comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.



O último dia de Pimenta no cargo será nesta quarta-feira (8), quando o governo realizará um ato para lembrar os dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

O ministro se afasta do comando da pasta a partir de quinta-feira, dia 9. Pimenta entrará em férias e, após retornar, conversará com Lula sobre seu futuro no governo.

O acerto foi sacramentado em conversa no Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira (7).

Lula e Sidônio na campanha de 2022

O publicitário Sidônio Palmeira assume o comando da Secom a partir da próxima semana, com posse que provavelmente ocorrerá na terça-feira. Pimenta estará presente no ato.

