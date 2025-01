A- A+

Governo Federal Sidônio leva equipe ao Planalto e inicia transição da comunicação do governo Publicitário de Salvador levou futuros auxiliares para conhecer estrutura da Secretaria de Comunicação Social e conversou com atual ministro, Paulo Pimenta

O publicitário Sidônio Palmeira levou integrantes de sua futura equipe nesta segunda-feira para o Palácio do Planalto para reuniões na Secretaria de Comunicação Social (Secom), ministério que deve assumir nos próximos dias.

Mesmo sem ter sido formalmente anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a decisão pela troca no comando da comunicação do governo está tomada e a transição, na prática, já foi iniciada.

Enquanto se afasta das empresas das quais é sócio na Bahia, Palmeira teve conversas com o atual ministro da Secom, Paulo Pimenta. O marqueteiro estava acompanhado do publicitário Thiago César, que deve ser seu futuro secretário-executivo.

Braço direito de Palmeira, Cesar comandou a campanha do deputado federal Zé Neto (PT-BA) à prefeitura de Feira de Santana, na Bahia. Neto foi derrotado por José Ronaldo (União Brasil).

Thiago Cesar também esteve acompanhando o trabalho do atual secretário-executivo de Paulo Pimenta, Ricardo Zamora. Sidônio também levou ao Planalto o publicitário Paulo Brito, que também deve integrar a nova equipe da Secom. Thiago Cesar e Paulo Brito trabalharam na equipe chefiada por Sidônio Palmeira na campanha presidencial de Lula em 2022.

A troca no comando da Secom deve ser anunciada nos próximos dias, mas Sidônio Palmeira já tem tido voz ativa em diversas decisões do governo há semanas.

Desde o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, Palmeira tem tido uma presença mais frequente no governo, ainda que não tenha cargo formal.

O marqueteiro participou também da montagem de uma peça publicitária sobre a isenção, que não foi ao ar pois o texto do projeto será enviado ao Congresso apenas em 2025.

Também passou por Sidônio a campanha de final de ano do governo com conceito "Todo dia a gente faz um Brasil melhor". Sidônio e Pimenta acompanharam, juntos, a gravação do pronunciamento de Lula que foi ao ar na noite de 23 de dezembro no Palácio da Alvorada. O texto do discurso de Lula passou pelo aval de ambos.

O publicitário e o ministro também estavam juntos na confraternização de final de ano que Lula fez com seus ministros, em um almoço no Palácio da Alvorada, em 20 de dezembro. Na largada do governo, Palmeira contribuiu com a criação do slogan União e Reconstrução e ações voltadas à COP30.

A troca do comando na Secom faz parte de uma estratégia de Lula de dar uma guinada na comunicação do governo na segunda metade do mandato.

Lula quer voltar a ter contato diário com marqueteiro, como tinha em gestões anteriores com João Santana e Duda Mendonça. Publicitário de Salvador, Palmeira perfil de estrategista e marketing, enquanto Pimenta é um quadro político.

Palmeira comandou as campanhas vitoriosas na Bahia de Jaques Wagner e Rui Costa entre 2006 e 2018 e se aproximou de Lula na campanha de 2022, a mais disputada da história, quando foi marqueteiro e tinha contato diário com o petista. Pessoas que acompanharam o trabalho na época relatam que os dois tinham sinergia.

