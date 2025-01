Quem é Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula que deve assumir a Comunicação do governo

A- A+

Após semanas de discussão sobre a troca na Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acertou nesta terça-feira (7) com Paulo Pimenta a sua saída da pasta.



O publicitário Sidônio Palmeira assume o comando a partir da próxima semana, com posse que provavelmente ocorrerá na terça-feira. Pimenta estará presente no ato.

Sidônio começou a carreira em Salvador e comandou as campanhas vitoriosas na Bahia de Jaques Wagner e Rui Costa entre 2006 e 2018. Ele se aproximou de Lula na campanha de 2022, quando foi marqueteiro e tinha contato diário com o petista.





Pessoas que acompanharam o trabalho na época relatam que os dois tinham sinergia.

Na prática, a Secom já vive nas últimas semanas uma transição de comando.



Desde o anúncio da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, em novembro de 2024, Sidônio vem sendo uma presença mais frequente na gestão, ainda que não tenha cargo formal. Ele participou da montagem de uma peça publicitária sobre a mudança.

Passou também pelo marqueteiro a campanha de final de ano do governo com o conceito “Todo dia a gente faz um Brasil melhor”.



Sidônio e Pimenta acompanharam no Palácio da Alvorada a gravação do pronunciamento de Lula que foi ao ar na noite de 23 de dezembro. O discurso passou pelo aval de ambos.

No mesmo mês, o publicitário e o ministro estiveram juntos na confraternização de fim de ano que Lula fez com seus ministros, em um almoço no Alvorada. Na largada do governo, Sidônio já havia contribuído com a criação do slogan “União e Reconstrução” e ações voltadas à COP30, que acontece em novembro em Belém.

Paulo Pimenta se afasta do comando da pasta a partir de quinta-feira, dia 9. Pimenta entrará em férias e, após retornar, conversará com Lula sobre seu futuro no governo. O último ato será nesta quarta (7), quando o governo realizará um ato para lembrar os dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

Na semana passada, o presidente já havia deixado a dupla de sobreaviso sobre a troca. Sidônio chegou a levar integrantes de sua futura equipe na segunda-feira passada.

