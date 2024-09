A- A+

Eleições Sóstenes faz vídeo de campanha para aliado e condiciona emenda de R$ 600 mil a voto em candidato Deputado federal promete liberar verba pública para construção de creche na região Serrana do estado em troca de voto em aliado

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) condicionou a liberação de uma emenda parlamentar para a construção de uma creche em Teresópolis com a eleição de um candidato a vereador na cidade.

Segundo denúncia publicada pelo UOL e confirmada pelo Globo, o parlamentar gravou um vídeo ao lado de Vicenti Dantas (Agir) onde afirmou que que se população votar nele, vai enviar R$ 600 mil para o município para a obra.

— Eu estou deputado até 2026 e estou assumindo um compromisso. Se vocês de Vieira (bairro de Teresópolis) votarem nele e elegerem ele vereador, eu vou enviar o recurso para essa tão sonhada e prometida creche. Te gente que está prometendo há anos, mas comigo é palavra dada, palavra cumprida — promete Sóstenes.

A gravação foi divulgada no perfil do candidato a vereador Vicente Dantas(Agir), alvo da promessa de Sóstenes, e chamado por ele de "cara de direita, conversador e que defende os nossos valores de Deus, pátria e família e liberdade"

No mesmo vídeo, o deputado federal mostra ainda um ofício que recebeu do apadrinhado político solicitando a construção da creche. Segundo o deputado federal, ao receber o pedido, optou por só atendê-lo caso o candidato fosse eleito.

— Já tive muitos problemas com emendas para construção via Caixa Econômica e Governo Federal, porque a obra algumas vezes foi paralisada e perdi o recurso. Eu condicionei a possível vitória dele, porque eu preciso de ter um mandatário municipal para fiscalizar a devida execução da obra — justifica Sóstenes

Ele diz ainda que, se Dantas não for eleito, o recurso terá outra aplicação:

— Caso contrário eu mando emenda para área da saúde como faço para os municípios que eu não tenho vereador para fiscalizar a execução da obra — diz

Jurista avalia com irregular

Especialistas em direito eleitoral consideram a posturas de Sóstenes como irregular. A avaliação é de que a promessa de emenda pode ser considerada captação ilícita de sufrágio (voto eleitoral) condicionado a entrega de benefício.

A punição, caso uma eventual irregularidade fosse identificada, poderia chegar até a cassação e a denúncia poderia ser feita à Justiça Eleitoral pelo Ministério Público só de posse do vídeo, sem a necessidade do órgão ser provocado a atuar.

— Caso a Justiça identificasse a irregularidade, o vereador, se eleito, poderia ser cassado e o deputado federal poderia ser condenado à inelegibilidade. Ele não seria cassado também porque a eleição não é dele, essa punição só é aplicada a quem recebe os votos de captação irregular — explica um jurista que optou por não se identificar.

Sóstenes rebate as suposições e afirmar estar tranquilo com sua fala, mesmo ela tendo ocorrido durante o período eleitoral.

Questionado se acreditava que sua promessa de verba poderia incentivar a população do município a votar no candidato, ele garante que essa não foi a intenção de sua fala.

— As pessoas querem interpretar desta forma, mas essa nunca foi minha intenção. Não existe irregularidade nem para mim e nem para ele. Não fiz nada irregular. A escolha da emenda é uma prerrogativa minha, posso colocar onde quiser. Já consultei inclusive minha equipe jurídica e estou tranquilo com relação a isso — garante o deputado

Candidata rival reage

Após a divulgação do vídeo no perfil de Dantas, a também candidata a vereadora Dany Euclydes (Cidadania) fez questão de ir na postagem de Dantas e ressaltar que não era incumbência de vereador fazer creche e que a função cabe ao Poder Executivo, que no âmbito municipal é a prefeitura.

"Portanto, é crucial saber que quem promete construir creches, está prometendo algo que não pode cumprir. O trabalho de um vereador é propor políticas públicas, fiscalizar o Executivo e lutar por melhorias, mas a execução de obras cabe exclusivamente ao prefeito", escreveu.

