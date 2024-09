STF alerta para golpes envolvendo 'multa por VPN'

O Supremo Tribunal Federal ( STF) informou, nesta quinta-feira (5), que estão sendo realizados golpes utilizando o nome do tribunal, para o pagamento de supostas multas ou o cumprimento de ordens judiciais inexistentes.

Uma das falsas comunicações faz menção à multa de R$ 50 mil de determinada na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes para quem continuar utilizando a rede social X, mesmo após a suspensão da plataforma no Brasil.

Essa punição ocorreria, por exemplo, para quem usar redes privas (VPN, na sigla em inglês) para entrar na rede.

"Após verificação criteriosa, constatamos que houve o uso de VPN para acessar conteúdo restrito, o que configura uma infração grave das normas vigentes. Como consequência, foi aplicada uma multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)", diz uma das mensagens que foi divulgada pelo STF, enviada originalmente pelo WhatsApp.

Outra mensagem, enviada por e-mail, fala sobre uma "ação judicial de extrema gravidade" contra a pessoa, que precisaria ser resolvida com a "máxima urgência".

Como resposta a esses golpes, o STF informou que não emite boletos, nem solicita transferências bancárias ou requer pagamentos por meios digitais não oficiais. A Corte também disse que não utiliza e-mails ou mensagens para cobrar pagamento de multas ou obrigações financeiras.