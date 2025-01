A- A+

ESTADOS UNIDOS Tarcísio de Freitas comemora posse de Donald Trump na presidência dos EUA As declarações do governador foram feitas por meio de legendas em vídeos publicados por ele do presidente republicano no X

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez uma série de publicações em suas redes sociais comemorando a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. "A segunda-feira tá (sic) diferente! Animados por aí? Boa semana a todos!", disse Tarcísio no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 20.





As declarações do governador foram feitas por meio de legendas em vídeos publicados por ele do presidente republicano no X, no Instagram e no Facebook. Um deles de Trump dançando a música "YMCA" do grupo Village People durante comício e outro contemplando uma chuva de fogos de artifício ao lado de sua esposa, a primeira-dama Melania Trump.

Tá chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir?#MakeAmericaGreatOnceAgain pic.twitter.com/1EryRjuD5X — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 19, 2025

"Tá (sic) chegando a hora! Novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade. Todos atentos ao que está por vir?", indagou Tarcísio. O governador de São Paulo também publicou a hashtag "MakeAmericaGreatOnceAgain", utilizada pelos trumpistas durante a campanha do republicano.

