Magistrados Toffoli e Barroso discutem em sessão do STF Corte tratava sobre a estrutura da justiça de São Paulo e a adequação ao juiz de garantias quando os ministros se desentenderam sobre quem tinha prioridade de fala

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o ministro Dias Toffoli discutiram durante uma sessão plenária da Corte nesta quinta-feira (29).

Os magistrados tratavam sobre a estrutura da justiça de São Paulo e a adequação ao juiz de garantias quando se desentenderam sobre quem tinha prioridade de fala naquele momento.

— Eu sou o relator, me mantenha a palavra — disse Toffoli.

Barroso rebateu:

— O presidente está falando.

O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Fux, que havia pedido vista em março do ano passado. O mecanismo foi criado em 2019, mas foi suspenso pelo ministro em janeiro de 2020.

O juiz de garantias seria um magistrado que cuidaria da instrução do processo, como a supervisão das investigações e a decretação de medidas cautelares. Neste modelo, outro juiz ficaria responsável pelo julgamento, analisando se o réu é ou não culpado.

