A- A+

HONRARIA TRE-PE homenageia 61 personalidades de diferentes áreas com Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca Comenda, instituída em 2011, é a mais alta condecoração concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) entregou, nesta quinta-feira (19), a Medalha do Mérito Eleitoral Frei Caneca, a mais alta condecoração concedida pela instituição. Na sessão solene, realizada no Auditório Nildo Nery dos Santos, da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Ilha do Leite, área central do Recife, 61 personalidades foram homenageadas com a comenda.

Entre os agraciados deste ano estão membros do Judiciário eleitoral, federal, estadual e trabalhista; servidores públicos, militares, professores, advogados e personalidades da sociedade civil. A honraria é dividida entre quatro categorias: Graus Ouro, Prata e Bronze e também Classe Comendador.



No seu discurso, o presidente do TRE-PE, desembargador Cândido Saraiva, destacou a trajetória de Frei Caneca, pensador e lutador pela causa da liberdade e da democracia, e um dos líderes da Confederação do Equador, movimento libertário ocorrido no Nordeste brasileiro há exatos 200 anos.

Para o desembargador, a medalha, assim como o herói pernambucano que dá nome a ela, representa coragem diante dos desafios e a da defesa intransigente de valores democráticos.

“Nesse contexto, a entrega desta medalha tem um simbolismo ainda mais relevante. É um momento para destacarmos que a democracia não é um valor abstrato, mas um sistema construído diariamente, com trabalho, diálogo e resistência. E se hoje temos uma democracia pujante, foi graças à contribuição e luta de pessoas como Frei Caneca, que há 200 anos se insurgiu contra o arbítrio”, declarou o presidente.

O desembargador ainda destacou a importância dos serviços prestados pelos homenageados à sociedade. “Essa comenda é o símbolo de reconhecimento àqueles que prestam serviços relevantes à sociedade e que contribuem, com suas ações e trajetórias pessoais, para o fortalecimento da Justiça e da democracia em nosso País”, disse o presidente do TRE-PE, desembargador Cândido Saraiva, na abertura da solenidade.

Salathiel: "Digo que a honra é maior do que o agraciado" Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Honraria

O desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), uma das 22 personalidades que receberem a medalha do Grau Ouro, afirmou que a honraria seja “talvez fruto do trabalho conjunto do TRT-6, que vem apresentando números excelentes”.

“Não sei se sou merecedor de uma honra nesse nível. Fiquei muito feliz. [...] Digo que a honra é maior do que o agraciado”, pontuou o desembargador, que assume em fevereiro a Presidência do TRT-6 para o biênio 2025-2027.

O desembargador Eduardo Pugliesi, também do TRT-6, que recebeu a medalha do Grau Ouro, disse que é uma alegria ser agraciado com a comenda por três motivos: ser concedida por uma instituição importante como o TRE-PE, porque a honraria recebe o nome de Frei Caneca e pelas companhias, ou seja, as pessoas a quem a honraria foi outorgada junto com ele.

“É uma alegria, e tenho que agradecer ao desembargador Cândido Saraiva, uma referência do Judiciário pernambucano”, disse Pugliesi, que está no TRT-6 há oito anos e vai assumir a vice-presidência em fevereiro de 2025. A nova diretoria do órgão, que também inclui o desembargador Paulo Alcantara na Corregedoria, foi eleita por unanimidade pelo Pleno há dois meses.

O desembargador Eduardo Pugliesi, do TRT-6, recebe a honraria das mãos do presidente do TRE-PE, desembargador Cândido Saraíva Foto: Rafael Eelo/Folha de Pernambuco

Mesa de honra

A composição da mesa de honra com a Corte do TRE-PE contou, além do desembargador Cândido Saraiva, com a presença do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; o desembargador eleitoral Rogério de Menezes Fialho Moreira, representando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5); a desembargadora eleitoral Karina Albuquerque Aragão de Amorim; os desembargadores eleitorais Frederico de Morais Thompson, Rodrigo Cahu Beltrão e Felipe Fernandes Campos; e o procurador Regional Eleitoral Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho.

Também compuseram a mesa de honra o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto; o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto; o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho, representando o Governo do Estado; o desembargador Ruy Salathiel, representando o TRT-6; e o conselheiro Marcos Loreto, representando o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Escreva a legenda aqui

Veja também

BRASIL Câmara aprova teto para salário mínimo, mas afrouxa mudanças no BPC