União Brasil defende Juscelino após Lula citar possível afastamento: "Apoio incondicional"

A- A+

O União Brasil divulgou nota, nesta quinta-feira (27), reafirmando seu apoio "incondicional" ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, após declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre um possível afastamento do cargo, caso ele seja denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

O partido negou qualquer contato por parte dos auxiliares do Presidente para discutir o assunto. "Reiteramos que, como o próprio presidente Lula declarou, o Ministro Juscelino Filho continua exercendo seu cargo com distinção. Este é o único fato concreto" diz a nota assinada pelo presidente do partido, Antônio Rueda.

Como O Globo mostrou, auxiliares avaliam que Lula quis deixar claro, na entrevista ao portal UOL, que a situação do ministro expõe o governo e que espera que o titular da pasta tome a iniciativa de deixar o cargo.

De acordo com integrantes do governo, Lula quis preparar o terreno para tirá-lo do comando do ministério, mas gostaria mesmo que Juscelino tomasse a iniciativa de pedir para sair para preservar o governo.

No partido, no entanto, a situação ainda é vista com cautela. Até o momento, a análise é que Juscelino mantém o apoio de padrinhos fortes para se manter no posto, como o senador Davi Alcolumbre (União-AP), e que, no atual cenário, o governo tem pouca força para exigir uma saída.



Apesar de não compor uma base sólida, o partido ainda entrega uma parte considerável de votos em projetos importantes para equipe econômica do Palácio do Planalto.

Veja a nota na íntegra:

"A direção do União Brasil esclarece que não houve qualquer contato por parte de auxiliares do Presidente para discutir o assunto mencionado. Reiteramos que, como o próprio Presidente Lula declarou, o Ministro Juscelino Filho continua exercendo seu cargo com distinção. Este é o único fato concreto. Todas as outras afirmações não são mais do que interpretações incorretas ou simples suposições.

O União Brasil reafirma seu apoio incondicional ao Ministro Juscelino Filho, cuja integridade e profissionalismo são inquestionáveis e refletidos em sua gestão competente e dedicada no Ministério das Comunicações. Tal eficácia é reconhecida e valorizada pelo próprio Presidente Lula.

Juscelino Filho é um quadro de excelência do União Brasil e sua conduta no MCOM permanece irrepreensível. O partido mantém seu compromisso com a transparência e justiça, e seguirá apoiando todos os membros que trabalham pelo progresso do nosso país."

Veja também

PEC das Drogas Padilha sobre PEC das Drogas: Governo insiste que prioridade deve ser agenda econômica e social