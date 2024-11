Vereadores do PSOL de SP denunciam ameaças de morte por e-mail que citam autor de ataque em Brasília

A- A+

Os vereadores de São Paulo do PSOL, Celso Giannazi e Toninho Vespoli, denunciaram o recebimento de e-mails com ameaças de morte a todos os membros da Casa legislativa. Em vídeo publicado nas redes sociais, Vespoli diz ter acionado a Polícia Federal para investigar o caso.

— Eu e vereador Giannazi estamos sendo ameaçados. (...) Tanto eu como ele recebemos um e-mail falando que se os vereadores não renunciarem, todos eles irão morrer — diz Vespoli em publicação no Instagram, alegando que as mensagens são "fruto" da "ultradireita" instalada no Brasil. — Eu já oficiei o presidente da Câmara Municipal para que tome providências, pedindo mais segurança aqui, como também estamos entrando em contato com a Polícia Federal para que se investigue isso (as ameaças) e tome as providências necessárias.





Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a mensagem foi enviada no dia seguinte ao ataque de Francisco Wanderley Luiz na praça dos Três Poderes, em Brasília. A mensagem continha xingamentos, pedindo a renúncia sobre o argumento do aumento de 37% dos próprios salários, aprovado na semana passada.

Os vereadores notificaram a Câmara Municipal e pediram investigação imediata sobre a autoria das ameaças à Policia Federal. Além disso, segundo a Folha, Giannazi sugere a criação de um protocolo nacional específico de prevenção e resposta a ameaças contra autoridades públicas e instituições democráticas, e fortalecimento de ações de rastreamento de células fascistas e extremistas no país.

