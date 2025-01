Vídeo de Nikolas fez parte de ação coordenada de marqueteiro de Bolsonaro sobre Pix

A- A+

Figura conhecida no bolsonarismo, o marqueteiro Duda Lima, responsável pelas campanhas de Jair Bolsonaro à Presidência em 2022 e de Ricardo Nunes à prefeitura de São Paulo em 2024, entrou em campo nesta semana para coordenar a frente de atuação da oposição contra o governo.



Após conversa com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi escalado para fazer críticas às novas regras da Receita Federal sobre o monitoramento de transações financeiras, incluindo o Pix. Duda Lima não teve participação no roteiro do vídeo com mais de 100 milhões de visualizações feito pelo parlamentar, mas ajudou na estratégia sobre como explorar o tema.





A bola de neve que virou a repercussão negativa da medida motivou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a chamar ministros às pressas ao Palácio do Planalto na terça-feira e revogar a normativa da Receita. Além de dúvidas, a ampliação do monitoramento gerou uma onda de notícias sobre uma taxação do Pix, o que o texto nunca estabeleceu.

Agora, Duda Lima trava uma disputa particular com Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula na última campanha presidencial, ocasião em que ambos se enfrentaram, e alçado nesta semana ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Na gravação de Nikolas, o parlamentar mineiro semeou a dúvidas: ele reconhecia que a medida não implicava diretamente em taxação, mas disse achar que as pessoas seriam tributadas no futuro. Também falou sobre a possibilidade de trabalhadores informais de baixa renda serem prejudicados no momento da declaração do Imposto de Renda.

Nos últimos dias, Lima conversou com integrantes do PL sobre a forte rejeição popular ao tema. Segundo aliados, Nikolas foi escolhido para liderar o embate por ter um grande número de seguidores nas redes sociais e ser diretamente atrelado a Bolsonaro.

Duda segue sem contrato com o partido e sem compromisso de conduzir uma futura campanha presidencial. Entretanto, ele seguirá como uma espécie de "consultor" informal da legenda bolsonarista para atos da oposição.

A atuação de Duda Lima deve reforçar ações da oposição contra medidas do governo e reforçar a imagem de Bolsonaro como único nome da direita. Esse trabalho serve para frear o lançamento de nomes como o do cantor Gusttavo Lima, que declarou ter vontade de concorrer ao Palácio do Planalto em 2026, e o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que também corre na mesma raia que o ex-presidente.

Além disso, é esperado que as orientações de Duda Lima estreitem a vinculação de Bolsonaro com nomes que devem concorrer a governos estaduais em 2026.

Ao assumir o cargo no governo Lula, Sidônio comentou o poder de notícias falsas no ambiente virtual:

— A informação dos serviços não chega na ponta. A população não consegue ver o governo nas suas virtudes. A mentira nos ambientes digitais fomentada pela extrema direita cria uma cortina de fumaça na vida real, manipula pessoas inocentes e ameaça a humanidade — discursou Sidônio.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Nikolas sugere que Pix possa ser taxado.

— O governo Lula vai monitorar seus gastos. E não o Pix não será taxado, mas é sempre é bom lembrar… A comprinha da China não seria taxada, mas foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do Imposto de Renda, não vai. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa, sim. Quem mais será afetado por essa medida serão os trabalhadores, que serão monitorados como se fossem grandes sonegadores — afirmou.

Depois da revogação da medida do governo, bolsonaristas parabenizaram o parlamentar. Deputados federais como André Fernandes (PL-CE) e Gustavo Gayer (PL-GO) associaram a revogação ao sucesso do vídeo de Nikolas.

"Parece que o governo voltará atrás sobre a fiscalização do pix. Parabéns a todos brasileiros que se manifestaram, em especial ao grande Nikolas Ferreira", escreveu Fernandes.

Gayer, por sua vez, afirmou que o governo federal seria tão fraco que um vídeo foi capaz de derrubar a medida. O parlamentar ainda gravou um vídeo em celebração.

— O governo arregou por causa de vocês que usaram as redes sociais para verbalizaram suas opiniões sobre essa tentativa desse governo de arrancar nosso dinheiro — disse Gayer.

Veja também