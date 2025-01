A- A+

O Pix, modo de transferência monetária e de pagamento instantâneo criado em 2020, está em evidência. Nesta quarta-feira (15), o governo Lula viu-se obrigado a recuar e revogar uma norma da Receita Federal sobre o sistema após uma onda de fake news e repercussão negativa.

O fato é que, movimentando cerca de R$ 100 bilhões por ano, a ferramenta já faz parte do cotidiano da maioria dos brasileiros, e a prova disso é que a ponto das três letrinhas já surgirem em letras de músicas de vários estilos. A seguir, uma seleção dos hits do Pix.





'Mete o pix', Eric Land e Marcynho Sensação



Lançada em janeiro de 2022, este forró eletrônico não deixa dúvidas sobre a motivação financeira do relacionamento envolvido. "Eu descobri uma chavinha/ Que abre o coração dessa novinha", canta o cearense Eric Land. Na sequência, após a contribuição de Marcynho Sensação ("Calma amor/ Vai chegar/ Se liga ai na tela do celular") uma voz feminina não identificada escancara: "Vai, mete o pix que eu fico apaixonada/ Quanto mais tu manda mais aumenta minha sentada".

'Pix', Henrique e Diego







Sucesso deste ano da dupla sertaneja de Cuiabá, esta canção aborda o tema "pix" de maneira um pouco diferente. Cansado de sofrer "com quem foi sacana comigo", o eu-lírico da canção conta que "o mundo capotou pra esse sofredor". Se antes as mensagens que chegavam da amada em seu celular eram bem-vindas a qualquer horário, hoje o dinheiro tem prioridade sobre a paixão: "Segura aí sua onda/ A notificação que eu amo/ É de pix na minha conta".

'Faz um pix', Molejo







Canção de 2022, quando o Molejo ainda contava com o cavaquinho e a voz de Anderson Leonardo, a faixa é um pagode animado, bem no estilo do grupo carioca. Na letra, um sujeito se dirige a um amigo dizendo que, se este for amigo mesmo, há uma maneira de comprovar: contribuir financeiramente para a festa que ele está organizando. "Faz o pix!", repete o saudoso Anderson com seu jeito debochado.

'PIX', MD Chefe ft. DomLaike, Rare G, 4Genesis, Cax Camp

Representante do trap ostentação, o dono dos hits "Rei Lacoste" e "Tiffany" lançou em 2023 esta faixa com várias participações especiais. Basicamente, MD Chefe e seus amigos usam "Pix" como metáfora para se referir a dois tipos de relação financeira: com pessoas que querem ficar famosos na cola deles (e tudo bem: "Então faz o Pix, pro palco nós sobe") e profissionais do sexo que, após o pagamento instantâneo, estão instantaneamente apaixonadas.

'Prova que me ama', Pocah



Exemplo da vertente de funk empoderado propagado pela funkeira e ex-BBB, "Prova que me ama" manda um recado às inimigas. Sim, ela está apaixonada pelo marido Ronan Souza: (Tá chocada, piranha/ 'Tá bolada porque ele me ama e me pega?" Ao mesmo tempo, sem contradição entre os fatos, ela celebra os mimos financeiros que recebe do empresário: "Empurra, empurra/ Bota, bota/ Empurra, empurra/ Faz assim/ Prova que me ama e faz um pix pra mim".

