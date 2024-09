Voz de Tarcísio é recriada por IA para aplicar golpes, polícia abre inquérito para investigar o tema

A- A+

O governo de São Paulo disparou nesta manhã um alerta sobre um vídeo criado a partir de Inteligência Artificial (IA) que usa a voz do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para aplicar golpes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi aberto um inquérito policial para apurar uso indevido da ferramenta na falsificação da voz do dirigente estadual.

“Em vídeo que circula na internet, os golpistas recriam a voz do governador Tarcísio de Freitas e reproduzem um texto falso que diz que o Procon de São Paulo determinou uma multa a todas as bandeiras de cartões de crédito, obrigando-as a devolver um valor em dinheiro aos consumidores que fizeram compras com seus cartões – um suposto cashback”, escreve o governo em nota.

O golpe, de acordo com o governo, ocorre após usuários clicarem no link do vídeo e serem redirecionados a um site que simula o endereço do Procon-SP.

“Ao acessar o link, as vítimas são levadas a fornecer informações pessoais e bancárias sob o pretexto de receber o reembolso prometido”.

O Procon-SP e o governo destacam que não promovem campanhas de cashback de compras de cartão de crédito e recomendam que qualquer mensagem recebida sobre o tema seja denunciada imediatamente para a polícia.

O inquérito aberto após o sistema de Inteligência da SSP ter identificado o golpe, diz o governo, tem a intenção de identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime cibernético.

