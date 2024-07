Zambelli chamou Benedita da Silva de "Chica" duas vezes no mesmo dia

A- A+

Após a deputada Carla Zambelli (PL-SP) dizer que se "equivocou" ao chamar Benedita da Silva de Chica da Silva em uma live realizada na última terça-feira (2), outro vídeo do mesmo dia mostra a parlamentar trocando os nomes.

As imagens foram resgatadas pelo deputado Lindberg Farias (PT-RJ) e mostram a parlamentar se referindo a ela como "Chica" durante uma entrevista à TV Câmara.

Antes, por meio de nota, a deputada bolsonarista alegou que confundiu os nomes e que se desculpou com a petista ainda durante a Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

"Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação. Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de Parlamento. Mais uma vez, Carla Zambelli pede desculpas à deputada Benedita da Silva", diz o comunicado.

Parlamentares da esquerda saíram em defesa da deputada Benedita da Silva e afirmaram que a declaração de Zambelli foi racista. Ao Globo, a petista disse que vai notificar judicialmente a deputada.

— Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres (do evento) já estavam também se posicionando nos seus núcleos. Eu acredito que ela terá a correção necessária, se jurídica, se política, mas já tomaram providência. Eu acho que isso ela vai ter que responder, porque já tem gente entrando com ações — disse Benedita.

A declaração de Zambelli foi feita, nesta terça-feira (2), enquanto reclamava de não ter poder de fala na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

— Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente... não sei porque não vou falar. Parece que já foi montada pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva — disse Zambelli em live.

Quem foi Chica da Silva?

Chica da Silva foi uma escravizada brasileira alforriada que ficou famosa pelo poder que exerceu no arraial do Tijuco, hoje a cidade mineira de Diamantina. Devido à sua ascensão social, ela se tornou uma das mulheres negras mais importantes da sociedade colonial de Minas Gerais do século 18.

A deputada Benedita da Silva é a atual coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados.

No evento, marcado pelo encontro internacional legislativo dos países-membros do G20 no Brasil, foram debatidos temas como a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão, o combate às desigualdades e a promoção da autonomia econômica das mulheres.

Veja também

Mendonça Mendonça suspende regra do TSE que punia federações partidárias