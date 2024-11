Zanin diz que lobista preso atuou em "verdadeiro comércio de decisões judiciais" entre servidores

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin afirmou que um lobista preso atuou em um "verdadeiro comércio de decisões judiciais" entre servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O magistrado ordenou a prisão preventiva de Andreson de Oliveira Gonçalves nesta quarta-feira.

"A atuação do investigado Andreson de Oliveira Gonçalves é demonstrada de forma veemente nos autos, revelando-se bastante indiciária sua decisiva função no verdadeiro comércio de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça. Seu destaque e sua posição de comando e ingerência sobressaem", diz Zanin, na decisão.