A- A+

MINAS GERAIS Zema recusa convite de Lula e não irá encontrar presidente em ida à Minas Gerais Assessoria afirma que o governador estará em agendas no Norte do estado; na segunda-feira, em café com jornalistas, gestor mineiro disse que não havia sido convidado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou nesta quarta-feira que não estará presente nas agendas do presidente Lula (PT) no estado nesta quinta e sexta-feira.



Sua assessoria confirmou que o convite foi feito por parte do governo federal, mas informou que Zema já havia agendas pré-programadas em cidades do Norte, a exemplo de Montes Claros, onde participará da abertura do evento do agronegócio Expomontes.

Na segunda-feira, em café com jornalistas no estado, Zema havia afirmado que ficou surpreendido com a visita de Lula em Minas e informou que não havia sido convidado para os eventos presidenciais. Após a declaração do governador, o governo federal informou que os convites ainda não haviam sido disparados.





Esta não é a primeira vez que convites para eventos em Minas Gerais geram rusgas entre Zema e Lula. Em abril deste ano, o governador afirmou não ter sido convidado, enquanto a assessoria do presidente disse ter telefonado para Zema.

O presidente Lula chega ao estado com passagens por três cidades: Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. Os eventos contarão com a presença dos pré-candidatos do PT, Rogério Correia, Marília Campos e Margarida Salomão.

O primeiro compromisso é em Contagem, onde o presidente irá visitar obras da avenida Maracanã. Na sexta-feira, Lula passa por Belo Horizonte para assinar um pacto de trabalho voltado ao setor de energia e mineração. Na parte da tarde, às 15h, o presidente inaugura o viaduto Roza Cabinda em Juiz de Fora.

Último encontro em Minas

A última vez que Zema participou de uma agenda de Lula em Minas foi em março deste ano, quando os dois fizeram gestos de proximidade durante a segunda visita do presidente a Minas Gerais neste terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto. Durante a inauguração de um complexo de produção de fertilizantes no Sul de Minas, o governador deu vez ao seu vice, Mateus Simões, e deixou que seu principal aliado falasse em parte de seu pronunciamento.

Simões será o nome que disputará o governo do estado nas eleições de 2026 com o apoio do Palácio Tiradentes, mas Zema justificou a quebra de protocolo com base na história do vice-governador, que teria conhecimento sobre a realidade do pequeno agricultor, impactado pela inauguração do complexo de produção de fertilizantes.

— Vou quebrar o protocolo. A minha fala vai ser muito rápida, mas eu quero escutar uma pessoa que é a mais impactada pelo que está acontecendo aqui hoje, que é o produtor rural. E vai ter aqui uma fala muito breve um produtor rural muito próximo aqui de mim, que é o vice-governador Matheus Simões — disse Zema na ocasião.

Na solenidade, o presidente e o governador fizeram falas sobre a importância de manter uma política republicana, de diálogo entre os poderes independentemente da ideologia. Do Partido Novo, Zema tem tentando se cacificar para concorrer à Presidência em 2026 como herdeiro do espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Veja também

Brasil Lula diz que bolsonarismo tem 4 candidatos para 2026 e cita governadores como possíveis adversários