A- A+

Minas Gerais Zema se reúne com bancada do PL já de olho na sucessão em 2026 Encontro foi interpretado como um aceno de uma possível união entorno de uma candidatura ao governo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se reuniu com a bancada do Partido Liberal (PL) da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Integrantes da base do governo, os seis deputados costumeiramente votam contra os interesses da Cidade Administrativa e acumularam rusgas com a gestão nas eleições municipais. O apoio ao candidato derrotado à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, ocorreu apenas no segundo turno, e de forma tímida.

A fim de colocar as diferenças de lado, Zema esteve com os deputados já de olho em 2026. A reunião foi interpretada como uma sinalização de um desejo de que PL e Novo e PL estejam juntos nas eleições ao governo do estado, no intuito de frear a esquerda na disputa.

A movimentação do governador tem como pano de fundo a já existência de dois nomes colocados. O candidato de Zema é o vice-governador Mateus Simões (Novo), mas o senador bolsonarista Cleitinho (Republicanos), já aparece com mais folego eleitoral e tem uma maior proximidade com o PL, podendo até mesmo trocar de partido para concorrer.

Na semana passada, a pesquisa Quaest colocou Cleitinho em primeiro lugar, com 26% das intenções de voto. Simões, por sua vez, seria o candidato menos viável entre os nomes testados, com 2%.

Neste contexto, durante conversa com jornalistas nesta sexta-feira, Zema reiterou em duas ocasiões que seu indicado será Mateus Simões. Ele elogiou o papel que seu vice tem desempenhado na gestão. A movimentação política do governador ocorre em meio à articulação de bolsonaristas por Cleitinho.

Bolsonarista ganha força

Após meses de costura nos bastidores, Cleitinho externou em outubro seu desejo de concorrer ao governo do estado no último sábado, durante carreata com Jair Bolsonaro (PL). Ele disse estar à disposição para representar o ex-presidente na esfera estadual.

— Se o Nikolas (Nikolas Ferreira, deputado federal pelo PL) quiser ser candidato a governador, eu apoio ele. Não tem problema nenhum. Agora, quem vai decidir o que vai ser é o povo. Se o povo quiser, também estou à disposição — disse Cleitinho em entrevista ao jornal "O Tempo".

A relação de Cleitinho com PL sempre foi positiva, tendo feito campanha para Bruno Engler desde o primeiro turno, mesmo com o Republicanos tendo lançado a candidatura de Mauro Tramonte, que ficou em terceiro lugar na corrida.

Em contraposição, apesar de governista, o PL integra uma bancada que rotineiramente vota contra os interesses da Cidade Administrativa na Assembleia Legislativa.

No Republicanos, integrantes do partido já dão como certa sua candidatura, o que inclusive atrapalhou os planos do ex-prefeito Alexandre Kalil, que iria se filiar ao partido para disputar o pleito de 2026.

— Buscamos o crescimento do partido. Temos uma projeção para 2026. Temos nomes para o governo e senado do estado. Para disputar o governo é o Cleitinho — afirmou o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Euclydes Pettersen.

Veja também

Operação Overclean PF ouve chefe de gabinete de Alcolumbre em operação que apura esquema suspeito de desviar emendas