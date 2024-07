12ª Feira Moda Nordeste reúne expositores de calçados de todo o Brasil em Caruaru

A- A+

A 12ª edição da Feira Moda Nordeste, em Caruaru, Agreste pernambucano, evento que acontece tradicionalmente duas vezes ao ano será realizada entre os dias 16 e 18 de julho, no Polo Caruaru e deve reunir mais de mil pessoas por dia. A feira vai reunir expositores de calçados de todo o Brasil.

A feira é voltada para empresários do setor varejista e atacadista de calçados, conta com mais de 100 expositores e reúne cerca de 300 marcas nacionais e internacionais, movimentando vários setores da economia da região. A expectativa é de movimentar mais de R$ 90 milhões, em negócios.

De acordo com Isabel Pimentel, que faz parte da Comissão Organizadora do evento, a preocupação dos organizadores da feira em preservar o meio ambiente, estimulando o consumo sustentável, através da prática do descarte correto do lixo, produzido nos dias da feira, além da realização da coleta de materiais recicláveis, é um dos diferenciais do evento.

