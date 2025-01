A cantora e compositora Cylene Araújo lança novo single

A- A+

Cantora, compositora, escritora, radialista, pesquisadora musical, madrinha do Forró Iluminado AACD. Cylene Araújo é uma das artistas mais envolvidas com trabalhos voluntários e está presente nas programações culturais do São João e Carnaval em Pernambuco. Para a Folia de Momo de 2025, a cantora lança “Minha vibe é alegria” que, juntamente com o clipe, já está disponível em seu canal do YouTube.

Cylene Araújo conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda-feira (20 ) e falou sobre seu novo single.

“Minha vibe é mesmo a alegria. Essa é a mensagem que quero passar para as pessoas:Vamos viver cada instante, cada hora , pois o nosso tempo é agora,” canta Cylene Araújo.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

O clipe foi gravado em três locais: No Recife, no Marco Zero e Parque da Tamarineira; No Janga, na orla da praia com a participação das Poderosas do Janga, além dos bailarinos Deyvson Vicente e Bernardo Ramos. “Minha vibe é alegria” já está em todas as plataformas digitais e aplicativos de músicas. Para conhecer mais sobre a artista é só acessar o Instagram @ cantoracylenearaujo

