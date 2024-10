A cantora e compositora Ylana apresenta no Teatro Marco Camarotti "Janga"

A- A+

"Janga"é o terceiro álbum autoral da cantora e compositora Ylana e será lançado, aqui no Recife, na próxima quarta-feira (9) , às 20h, no Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro). “Janga” contará com, as participações especiais de Isaar e Lais de Assis e terá, ao final, um bate-papo interativo. A direção musical do show é de Yuri Queiroga, com direção artística de Jorge de Paula. A entrada é gratuita.

“Janga” nasceu da imersão da artista durante a pandemia. Ylana, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, na segunda (7), com a âncora Patrícia Breda e o jornalista da Folha de Pernambuco Léo Vila Nova, contou que antes da criação do disco se encontrava reflexiva sobre sua trajetória artística e que desse mergulho interior surgiram as canções, inspiradas pelo seu universo particular e pelas memórias de infância no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

“Esse álbum nasceu em meio à pandemia, de um olhar interno, de revisitar o que é mais profundo e essencial”, conta Ylana. O show também inclui canções dos álbuns anteriores da artista.

O espetáculo terá as participações especiais da cantora, compositora e instrumentista Isaar, que ainda participa do álbum, dividindo com Ylana os vocais na música Voinha; e a violeira Laís de Assis, que também fez parte do álbum “Janga” tocando viola em três faixas.

Ao final da apresentação, o bate-papo interativo será uma oportunidade de troca direta com o público, abordando questões sobre o processo de composição e a experiência de ser uma artista independente. Ylana compartilhará detalhes do processo criativo por trás do álbum e os desafios enfrentados na carreira independente. A entrada é gratuita, e o evento contará com intérprete de libras.

A turnê do espetáculo “Janga” passou por João Pessoa (PB) e Natal (RN). O projeto foi fomentado pela Bolsa Funarte de Música Pixinguinha 2023. Todas as músicas estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e YouTube.

A realização é da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A Cais Produções assina a produção do show, com produção executiva de Carol Barreto, coordenação de Luiz da Costa Pinto e gestão cultural por Sibely Marques. Na banda, os músicos Yuri Queiroga (guitarra e efeitos), Chico Tchê (baixo) e Max Matias (bateria e percussão) acompanham Ylana. A direção de arte e cenografia são de Tricia Mota, com figurino de Babi Jácome e preparação corporal de Elis Costa. A parte técnica conta com Natalie Revorêdo (luz) e Normando Paes (som). O design visual do projeto é criação de Leo Seabra.

Serviço:

Show Janga - Ylana

Data: 9 de outubro (quarta-feira)

Horário: 20h (abertura do teatro às 19h)

Local: Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro). Rua Treze de Maio, 455 - Santo Amaro, Recife

Participações especiais: Isaar e Lais de Assis

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

