Adilson Ramos se apresenta na 'Sexta Apaixonada'

Nesta sexta (13) os apaixonados por seresta e música romântica poderão desfrutar de uma 'Sexta Apaixonada' com um dos maiores ícones da música romântica do país: Adilson Ramos. O cantor será o anfitrião da noite que ainda contará com os cantores pernambucanos Condinho e Zezo do Recife. O evento, à partir das 17h, acontece no Clube da Assosiação dos Servidores da Prefeitura do Recife (ASCPRE), na Caxangá.

Adilson Ramos completa em 2025, 65 anos de carreira. Natural do Rio de Janeiro, ele que escolheu a capital pernambucana para viver há mais de 40 anos, explora a sua desenvoltura e irreverência mostrando cada vez mais disposição e jovialidade no palco. Nesta quinta (12) ele conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Patrícia Breda e falou um pouco sobre sua história. Ele contou que tudo começou quando seu pai, ainda no Rio de Janeiro, o presenteou com uma pequena sanfona e ele, ainda menino, aprendeu a tocar o instrumento e passou a se apresentar em circos. A partir daí sua trajetória artística alçou voo.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo

Dono de sucessos como 'Só Liguei Porque Te Amo', 'Olga' e 'Sonhar Contigo', Adilson Ramos trará para esta noite grandes sucessos que marcaram época e que estão cada vez mais atuais entre o público.

SERVIÇO

Sexta Apaixonada - Adilson Ramos, Condinho e Zezo do Recife



Dia: 13/12/2024



17h



Clube ASPCRE - R: São Francisco de Paula, 79, Caxangá



Mesa p/ 4 pessoas: R$ 240,00 | Individual: R$ 40,00

Informações: 81 99970.0674.

