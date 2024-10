A- A+

AMBLIOPIA Ambliopia em crianças: como identificar e prevenir A ambliopia afeta aproximadamente de 2% a 5% da população pediátrica. Em uma sala de aula com 30 alunos, entre 1 e 2 crianças podem ter a condição no Brasil

A ambliopia, popularmente conhecida como "olho preguiçoso", é uma condição ocular que afeta a acuidade visual em crianças, podendo levar a déficits visuais permanentes se não tratada. Ela ocorre quando um dos olhos não se desenvolve adequadamente, resultando em visão inferior, que pode ser unilateral ou bilateral. As causas mais comuns incluem erros refrativos, estrabismo e catarata congênita.



O tratamento da ambliopia em crianças é crucial e envolve métodos que estimulam o uso do olho afetado. Isso pode incluir o uso de óculos corretivos, tampões para o olho mais forte e colírios que desfocam temporariamente o olho dominante. O diagnóstico precoce é fundamental, pois a plasticidade do cérebro durante a infância favorece melhores resultados na correção da visão.



Para combater a ambliopia em crianças, a Fundação Altino Ventura (FAV) realiza de 21 a 23 de outubro, ação na Escola Municipal de Tempo Integral José Rodovalho, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes-PE, das 8h às 17h. A iniciativa visa identificar e tratar casos de ambliopia e outros problemas oculares, oferecendo exames oftalmológicos e atendimento especializado para crianças em idade escolar de forma gratuita.



No Canal Saúde desta segunda-feira (21), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a coordenadora do Departamento de Baixa Visão Infantil da Fundação Altino Ventura, Bruna Borba, que falou mais detalhes sobre a campanha e sobre a doença.



A médica Bruna Borba deu mais detalhes sobre a doença



“A ambliopia é uma falha no desenvolvimento visual da criança que leva uma baixa da visibilidade até a visão dupla, e pode acometer só um olho ou acometer os dois olhos”

Coordenadora do Departamento de Baixa Visão Infantil da Fundação Altino Ventura, Bruna Borba. Foto: Divulgação



A especialista explicou como podemos suspeitar da doença nos pequenos



“Podemos suspeitar através da criança esfregando demais os olhos, fazendo esforço para enxergar de longe, dificuldade na escola. Os professores também podem suspeitar da ambliopia, mas o diagnóstico realmente só é feito através de uma consulta oftalmológica completa”





