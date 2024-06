A- A+

SÃO JOÃO 2024 Anastácia, "Rainha do Forró", traz ao Recife o show "Sanfona Sentida" Anastácia apresenta o projeto em parceria com Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha; Eles se apresentam no Sítio Trindade, na noite desta segunda(24)

Na segunda-feira (24), Dia de São João, às 20h40, o público recifense poderá conferir o show “Sanfona Sentida” com Anastácia e Daniel Gonzaga, filho de Gonzaguinha e neto de Gonzagão, no Sítio Trindade, principal polo do nosso São João do Recife. O projeto faz menção à música que Anastácia, em parceria com Dominguinhos, compôs a pedido de Luiz Gonzaga.



Anastácia participou da programação especial de São João da Rádio Folha FM, 96,7 e em conversa com a âncora Patrícia Breda, no quadro Arraial da Folha FM, ela relembrou alguns momentos de sua trajetória artística. Ela começou a cantar, ainda na adolescência, em orquestras.

A oportunidade de se apresentar na Rádio Jornal do Commércio aconteceu por intermédio de Clênio Wanderley, ator e diretor teatral que, apostando em seu talento a levou para a emissora. Lá, ela trabalhou, por seis anos, como cantora e atriz de radionovelas, até que resolveu ir para o sudeste, tentar a carreira artística.

A entrevista completa está no canal do Youtube da Folha de Pernambuco.



Rainha do Forró



No início da década de 1960, já em São Paulo, Anastácia gravou seu primeiro disco pela Chantecler. Foi um sucesso. Em uma de suas apresentações, em Circo, o locutor a apresentou como “Rainha do Forró.” E assim ficou conhecida até os dias de hoje.

Anastácia, “Rainha do Forró”, continua vibrante, compondo, cantando e com agenda de shows em São Paulo, Recife e Rio de Janeiro nestes dias de festejos juninos.



A artista tem mais 800 músicas registradas, inúmeros sucessos em parceria com Dominguinhos, com quem foi casada por 12 anos. Junto a Dominguinhos ela compôs um dos clássicos da nossa música, “Eu só quero um Xodó.” A música selou a parceria, também na vida a dois, além de: Sanfona Sentida”, “Forró do Zé Perrita”, só para citar alguns. Essa dupla, também teve outro grande sucesso gravado por Gilberto Gil, “Tenho Sede”.







