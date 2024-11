A- A+

ANEURISMA Aneurisma Cerebral: conheça os riscos e opções de tratamento Dores de cabeça fortes, perda de consciência, crises convulsivas e paralisia podem ser sintomas do aneurisma cerebral

O aneurisma cerebral é uma dilatação na parede enfraquecida de uma artéria cerebral, que pode se romper, e quando rompido, a taxa de óbito é de cerca de 50%. O aneurisma afeta 5 em cada 100.000 pessoas por ano.



Sintomas do aneurisma incluem dores de cabeça fortes, perda de consciência, crises convulsivas e paralisia, a prevenção é possível com hábitos saudáveis como não fumar, atividade física frequente, pressão arterial controlada e redução de álcool.



O diagnóstico precoce permite escolha entre tratamento cirúrgico e endovascular. A embolização endovascular é uma opção pouco invasiva para tratar aneurismas cerebrais, mas a escolha do método de tratamento depende do local do aneurisma e deve ser feita por um neurocirurgião experiente.



Para falar com mais detalhes sobre o aneurisma cerebral, a neurocirurgiã Feliciana Castelo Branco conversou com Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, no Canal Saúde desta segunda (18).



Você pode acompanhar a entrevista completa acessando o player abaixo.



A neurocirurgiã alertou sobre a gravidade dos aneurismas cerebrais



“O aneurisma quando ele rompe, ele se torna uma patologia extremamente grave que tem uma taxa de mortalidade em torno de 20% a 50%”

Neurocirurgiã Feliciana Castelo Branco. Foto: Divulgação



A médica falou sobre os principais fatores de risco dos aneurismas



“Alguns fatores favorecem enfraquecimento dos vasos como o tabagismo, uso excessivo de álcool, pressão arterial elevada e uso de algumas drogas ilícitas, como é o caso da cocaína”





Veja também

MENOPAUSA Menopausa: saiba dicas para aliviar os sintomas