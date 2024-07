A- A+

ARRAIÁ SOLIDÁRIO Arraiá Solidário do GAC estende São João para 12 de julho No Arraiá Solidário do GAC, na Usina Dois Irmãos, a atração principal será a cantora Nádia Maia, que comemora 30 anos de carreira

Tradicional, autêntica e rica culturalmente, a festa de São João vai ser esticada por uma boa causa. O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer - Pernambuco (GAC-PE) prepara um forrobodó à moda pernambucana para quem não cansa dos festejos uninos. Batizado como Arraiá Solidário, a festa terá Nádia Maia, que comemora 30 anos de carreira este ano como homenageada.

O evento vai contar com os shows de Dudu do Acordeon, Forró Balaio de Cheiro, Irah Caldeira, Cristina Amaral, Nena Queiroga, Josildo Sá entre outros convidados O Arraiá acontecerá na sexta-feira (12 de julho), na Usina Dois Irmãos, em Apipucos, a partir das 19h.

“Estamos preparando uma festa bonita, que valoriza nossos artistas e exalta a tradição do São João, em prol de uma boa causa. No GAC-PE oferecemos assistência para crianças que enfrentam o câncer e suas famílias, por isso fazemos um convite especial para que todos se engajem e participem”, afirma a presidente do GAC-PE e oncologista pediatra, Vera Morais.

Os ingressos do Arraiá Solidário já estão à venda no site https://www.evenyx.com/arraia-solidario-do-gac-pe e ainda podem ser adquiridos diretamente no prédio da instituição, que fica dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). O bilhete custa R$ 80,00 individual e R$110,00 casadinha.

A renda arrecadada com a venda dos ingressos será revertida em prol da instituição na manutenção e reforma do prédio que as crianças, adolescentes e jovens com câncer assistidos pelo GAC-PE são atendidos. A verba também contribuirá para a compra de medicamentos, quimioterápicos, fraldas, suplementos nutricionais e pagamento de exames dos pacientes em situação ambulatorial.

Sobre o GAC-PE - O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer – Pernambuco (GAC-PE) é uma organização da sociedade civil, com trabalhos voltados à humanização do tratamento. Há 27 anos, a instituição assiste crianças, adolescentes e jovens, com faixa etária entre 0 a 19 anos, no tratamento do câncer, em parceria com o Centro de Oncohematologia Pediátrica (CEONHPE) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC).



