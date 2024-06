Ato em memória de Julieta Hernandez acontece sábado 29, das 15h30 às 18h

A- A+

Julieta Hernandez era uma mulher venezuelana, palhaça, cicloviajante que rodava a América Latina espalhando risadas e resistência através da sua arte e foi violentamente morta no caminho de retorno para casa.

Conhecida como Miss Jujuba, a artista de 38 anos há oito percorria o Brasil levando sua arte, tendo se apresentado em mais de nove estados. Costumava viajar à Venezuela de bicicleta para passar as festas de fim de ano com familiares. No dia 23 de dezembro, ela deixou de responder aos contatos dos amigos e foi dada como desaparecida. Após quase duas semanas, o corpo com sinais de violência foi localizado e, no dia seguinte, identificado, no estado do Amazonas.

Hoje, o caso de Julieta vem sendo tratado como um caso de latrocínio, o que configura roubo seguido de morte. O ato busca que o crime seja tipificado por feminicídio.

Concentração: 15h30 no Parque das Graças na altura dos brinquedos. Saída às 16h30 em direção à Cozinha Solidária (Vila Santa Luzia - Torre)

Ato político 17h - Ato simbólico de homenagem e instalação da bike de julieta na Cozinha Solidária e Centro Cultural Julieta Hernandez.

