CULTURA Bloco das Flores homenageia as flabelistas em 2025 e comemora 105 anos de fundação Evento acontece no Paço do Frevo no domingo (26) e também celebra o Dia Estadual da Flabelista

Uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas de Pernambuco, o Bloco das Flores comemora 105 anos de fundação neste domingo (26), a partir das 16h, no Paço do Frevo, bairro do Recife. No evento também serão lançados o frevo e o tema para o carnaval 2025 que homenageia a flabelista, componente do bloco lírico que leva o Flabelo, símbolo máximo da agremiação. Também será lembrado o Dia da Flabelista, 15 de janeiro, que foi instituído como Lei Estadual em 2021.

Para falar sobre o evento do próximo domingo (26) a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, conversou, nesta sexta (24), com Jaci Lins, flabelista e vice-presidente do Bloco das Flores e Jane Emirce, uma das responsáveis pelo resgate do bloco, que voltou a desfilar no ano 2000.

O Bloco das Flores Brancas, como era conhecido à época, foi fundado em 1920 por Pedro Salgado e Raul Moraes, no bairro de São José. A intenção era permitir que as "moças de família” brincassem o Carnaval de rua em segurança. Em sua estreia desfilou com cem mulheres vestidas de branco. Após desfilar por 17 carnavais, o bloco deixou de sair, mas ficou na guardado na história do carnaval, é reconhecido como o primeiro bloco lírico de Pernambuco.

“O resgate do Bloco das Flores aconteceu no ano 2000. Esse evento do domingo é cheio de significados.Estaremos lançando o tema e o frevo tema do carnaval 2025, celebramos 105 anos de fundação, o Dia Estadual da Flabelista e os 25 anos do resgate do Blocos das Flores”, afirma Jane Emirce, integrante do Bloco das Flores.

O tema deste ano presta homenagem à integrante da agremiação responsável por levar durante o desfile e apresentações o símbolo máximo da agremiação, no caso dos blocos líricos, o flabelo.

“A flabelista tem que ter carisma, tem que interagir com o público, ela abre o desfile, sai a frente da agremiação e quem ama nossa cultura sabe que é uma honra levar o flabelo ou o estandarte de uma agremiação” declarou Jaci Lins, flabelista e vice-presidente do Bloco das Flores.

Uma das prévias carnavalescas mais esperadas pelos amantes dos blocos líricos é o “Aurora dos Carnavais”, tradicional encontro de blocos, que este ano acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Serviço

Bloco das Flores lançamento do tema 2025

Comemorações 105 anos de fundação e Dia Estadual da Flabelista

Domingo 26.01

16h

Museu Paço do Frevo ( Rua da Guia, S/N )

