Bora Empreender: Sebrae oferece capacitações gratuitas em gestão empreendedora em Igarassu

Nesta segunda-feira (8), o Sebrae Pernambuco inicia, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, a primeira trilha formativa do programa Bora Empreender – uma das principais frentes de atuação do programa Qualifica Pernambuco. A iniciativa pretende qualificar empreendedores e potenciais empreendedores em gestão empresarial.

Ao todo, estão sendo oferecidas 160 vagas para as capacitações presenciais, que abordarão temas como finanças, comunicação digital, vendas e fidelização de clientes. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site pe.loja.sebrae.com.br/boraempreender.

O público-alvo são mulheres e jovens entre 16 e 19 anos, mas todos os interessados podem participar. As aulas ocorrerão no Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios de Igarassu (CTEN), localizado na Av. Alfredo Bandeira de Melo, 220, Centro.

No total, são oito capacitações, que oferecem uma formação mais consolidada aos participantes, mas é possível escolher entre seguir a trilha completa ou optar por capacitações isoladas. As palestras e oficinas têm duração de duas a quatro horas cada, totalizando mais de 20 horas de capacitação na trilha completa.

BORA EMPREENDER

Promovido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), o Bora Empreender irá oferecer mais de 300 capacitações gratuitas, organizadas em trilhas formativas, para empreendedores de todo o Estado. As primeiras trilhas começaram em junho, no Recife. Até o próximo ano, a expectativa é capacitar mais de cinco mil pessoas.

AGENDA

08/07 | 8h: Oficina – Empreendedorismo: transformando sonhos em oportunidades

08/07 | 13h: Palestra - O empreendedor no controle: separando finanças pessoais das finanças do seu negócio

09/07 | 8h: Palestra - Tecendo laços duradouros: como fidelizar meu cliente

09/07 | 13h: Oficina – Desbravando o e-commerce: as redes sociais para impulsionar vendas

10/07 | 9h: Oficina – Cliques eficientes: dominando a fotografia com seu celular

10/07 | 14h: Oficina – Da ideia à realidade: como construir negócios no ambiente digital através do celular

11/07 | 8h: Palestra – Como formalizar seu empreendimento

11/07 | 10h30: Roda de Conversa – E agora, como agir?

