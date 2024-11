Câncer de Bexiga: tabagismo é principal causa

A- A+

O cigarro é responsável por até 70% dos casos de câncer de bexiga, de acordo com estudos médicos, as toxinas presentes no tabaco agridem as paredes da bexiga, aumentando em até 4 vezes o risco de desenvolver a doença. Além disso, o tabagismo afeta rins, vias urinárias e causa disfunção erétil.



Outras causas do câncer de bexiga incluem fatores genéticos e ambientais. Trabalhadores expostos a produtos químicos devem usar equipamentos de proteção individual. Hábitos saudáveis, como alimentação natural e atividade física, também são essenciais.



Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2021) mostram que a população brasileira que ainda fuma tem 12% de aumento no risco de desenvolver câncer de bexiga. Métodos de prevenção ao câncer de bexiga são simples, como deixar de fumar, realizar exames regulares, manter hábitos saudáveis, além de buscar ajuda médica no primeiro sintoma.



O médico urologista Igor Caetano participou do Canal Saúde desta quinta-feira (28), e conversou com o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, sobre o câncer de bexiga e como o cigarro é o principal inimigo para o desenvolvimento desta doença.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



O médico Igor Caetano destacou a importância da bexiga para o corpo humano e a sua função para qualidade de vida das pessoas



“A bexiga é um órgão extremamente fundamental para que a gente consiga fazer o controle de tudo aquilo que é produzido nos rins que se torna urina, é um órgão que proporciona qualidade de vida”

Urologista Igor Caetano. Foto: Divulgação



O urologista também alertou para como alguma substâncias do cigarro são prejudiciais a bexiga



“Algumas substâncias do cigarro podem causar agressões e traumas na parede da bexiga e esse trauma vai acontecendo ao longo dos anos, e essas substâncias do cigarro tendem a fazer uma transformação dessas células normais em câncer”





