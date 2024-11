A- A+

CÂNCER DE PELE Câncer de Pele: saiba identificar os sinais de alerta Pernambuco lidera casos de melanoma no Nordeste, com 1.782 internações entre os anos de 2019 a 2023

Existem três tipos principais de câncer de pele, o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma que é responsável por 80% das mortes. Fatores de risco incluem exposição solar prolongada, histórico familiar e predisposição genética.



O melanoma é o câncer de pele mais agressivo, mas tem grandes chances de cura com diagnóstico precoce, alterações na pele, como mudanças de textura, tamanho ou sangramento, devem ser avaliadas por dermatologistas de forma urgente. O estado de Pernambuco lidera casos de melanoma no Nordeste, com 1.782 internações entre os anos de 2019 a 2023.



A prevenção do câncer de pele pode ser feita se protegendo do sol com protetor solar, chapéu e roupas de proteção, evitando exposição solar intensa entre 10h e 16h, além de exames regulares com dermatologistas que ajudam a detectar alterações precocemente.



Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7, conversou nesta sexta-feira (08), no Canal Saúde com a dermatologista Aline Piol que deu mais detalhes sobre o melanoma.



Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.



A médica Aline Piol advertiu sob a alta insolação que a região nordeste recebe o ano inteiro

“A gente mora numa região que tem uma insolação muito intensa durante o ano todo por isso temos maior risco de desenvolver o câncer de pele então é muito importante que a nossa população seja constantemente esclarecida”

A dermatologista Aline Piol alertou para formas de se proteger do sol, principalmente os trabalhadores que ficam expostos ao sol durante longas horas



“Pessoas que trabalham expostos ao sol durante longas horas e durante muitos anos têm um risco muito maior do câncer de pele, então a proteção para elas devem ser mais intensa”





