CÂNCER INFANTIL Câncer Infantil: Estratégia de diagnóstico precoce avança em Pernambuco A busca por estratégias para diagnóstico precoce do Câncer Infantil reúne, no Recife, comitê formado por oncologistas, gestores públicos e organizações da sociedade civil

O Câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos no Brasil. Para discutir e planejar ações de Estratégia de Diagnóstico Precoce do Câncer infantojuvenil em Pernambuco, se reúnem no Recife, nesta quarta-feira(26), profissionais de hospitais de referência em oncologia, do Ministério da Saúde, da Organização Panamericana de Saúde(OPAS), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, Secretarias de Saúde do Estado e do Recife, e do Instituto Desiderata, entre outras organizações da sociedade civil.

O Comitê foi instaurado em Pernambuco, porque foi escolhido pela OPAS como o primeiro Estado do Brasil a dar início às ações da Iniciativa Global Contra o Câncer Infantil, da Organização Mundial da Saúde-OMS. O estado destaca-se pela ampla cobertura de atenção primária, grandes centros especializados em oncologia pediátrica, além da instauração da Política Estadual de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente com Câncer (2021).

A formação será debatida durante a reunião do Comitê Estratégico para Diagnóstico Precoce do Câncer Infantil em Pernambuco, com o objetivo de assegurar o acesso rápido de crianças e adolescentes ao tratamento adequado do câncer. o encontro, aberto só para convidados, acontecerá no Hotel Luzeiros, na Rua Santo Ângelo no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, das 14h às 16h.

Foto: Freepik

"Nacionalmente, a execução da iniciativa é coordenada pelo Instituto Desiderata, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que implementou em 2005 o projeto intitulado 'Unidos pela Cura' (UPC), que é uma estratégia consolidada, capaz de acelerar a chegada de crianças e adolescentes com suspeita de câncer aos centros de diagnóstico e tratamento do SUS no Estado do Rio de Janeiro. A partir desse resultados, o Desiderata decidiu apoiar outros territórios a consolidarem uma rede que fortaleça o diagnóstico precoce do câncer infanto juvenil." Destacou Andressa Alves, representante do Instituto Desiderata em Pernambuco.

Casos de Câncer Infantil /INCA

Todos os anos, são previstos 7.930 novos casos de Câncer em crianças e adolescentes brasileiros, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer-INCA – 410 deles ocorrem em Pernambuco. O contexto é preocupante também pelo fato de que a distribuição dessas taxas é desigual nas cinco regiões do país: em 2019, nas regiões Norte e Nordeste se observou um aumento da taxa de mortalidade de, respectivamente, 42% e 17%, em relação ao ano 2000, enquanto nas outras regiões, houve uma redução superior a 10%.

Assim, a iniciativa de fortalecer a formação dos profissionais da atenção básica e das UPAS no diagnóstico precoce é fundamental, porque esses espaços são as principais portas de acesso de crianças e adolescentes ao tratamento oncológico. O diagnóstico inicial nem sempre é simples porque o câncer infantil tem sintomas que se confundem com os de outras doenças comuns da infância, podendo evoluir rapidamente e diminuindo as chances de cura.

O foco é capacitar, nesse primeiro momento, profissionais de saúde da Gerência Regional de Saúde 1 (GERES I), que é formada por 19 cidades e concentra a maior parte dos serviços especializados em câncer infantojuvenil de Pernambuco, sendo, por isso, escolhida como ponto de partida para a criação de um fluxo de atenção padronizado para todo o estado de Pernambuco.

Composição do Comitê

O Comitê tem como objetivo subsidiar a Secretaria Estadual de Saúde na Política de Assistência à Saúde das crianças e adolescentes com suspeita de câncer. As instituições que integram o comitê são: Ministério da Saúde; Instituto Materno Infantil de Pernambuco; Hospital de Câncer de Pernambuco; Hospital Universitário Oswaldo Cruz; Hospital Dom Tomás; Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; Secretaria Municipal de Saúde de Recife; OPAS/BRASIL; OPAS/GICC; ST Jude Children Hospital; Instituto Desiderata; Núcleo de Apoio à Criança com Câncer; Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer; e Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica.



