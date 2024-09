Canteiros de obras viram salas de aula para operários da construção em Pernambuco

A- A+

Transformar canteiro de obras em salas de aula, para que colaboradores aprendam a ler e escrever, é a mais nova ação da construtora e incorporadora MRV, empresa do grupo MRV&CO, que inaugura em Pernambuco uma nova edição do Programa Escola Nota 10.

Com a iniciativa, lançada em 2011 no Brasil, até hoje, aproximadamente 5 mil trabalhadores foram alfabetizados. A meta deste ano é ampliar em mais 783 e chegar a 49 escolas em funcionamento no país.



Com o objetivo de contribuir para a reversão de um cenário nacional, de mais de 9 milhões de pessoas analfabetas, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse grupo, 8,3 milhões são formados por pessoas acima dos 40 anos, de acordo com a publicação de 2023.

Trabalhadores em aula no canteiro de obras/Foto: Nitro Imagens /MRV

“O projeto fortalece o compromisso da empresa com a educação e o desenvolvimento de seus colaboradores, promovendo a alfabetização, a educação básica e a capacitação de adultos diretamente nos canteiros de obras em todo o Brasil”, explica Raphael Lafetá, diretor-executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV&CO.

Em Pernambuco, a ação está acontecendo na obra do Residencial Villa das Laranjeiras, no município do Jaboatão dos Guararapes. Lá, 20 funcionários, entre diretos e indiretos, estão iniciando ou aprimorando sua habilidade com a escrita e a leitura com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 9h30. Nesse período, eles são liberados do trabalho para se dedicarem aos estudos.

A grade curricular do projeto é criada a partir do resultado de pesquisa com a turma, cujo perfil é majoritariamente masculino, com idade entre 30 a 45 anos, não alfabetizado ou com o Ensino Fundamental Incompleto.

Com esse nivelamento, a formação vai contemplar conteúdos de leitura e escrita, além de noções de matemática, habilidades socioemocionais e qualificação profissional, podendo ser estruturada de acordo com o nível de escolaridade dos alunos.

Em Jaboatão dos Guararapes, as aulas vão acontecer até fevereiro de 2025. Ao final, eles estarão aptos a conquistar uma certificação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), o que possibilita a continuidade dos estudos, por meio de cursos técnicos ou superiores.



Veja também

REABILITAÇÃO Inaugurado Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva no Hospital dos Servidores do Estado