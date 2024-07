A- A+

AUDIOVISUAL Capacitação em Audiovisual no Projeto Terreirada em Cena aporta no Ilé Iyemojá Ògúnté O Projeto Terreirada em Cena promove o segundo ciclo de formação gratuita em audiovisual, no terreiro Ilé Iyemojá Ògúnté, em àgua Fria, Recife

Para capacitação em audiovisual, estão abertas as inscrições para o segundo ciclo de formação do Projeto Terreirada em Cena, focado no povo de terreiro de Pernambuco. Com produção da fotógrafa Uenni, o objetivo é capacitar as pessoas participantes, através de uma visão técnica e emancipatória, contribuindo para a criação de novos profissionais do setor audiovisual de Pernambuco, para produção de curtas-metragens que salvaguardem a memória e identidades de comunidades religiosas de Matriz Afro-indígenas.

São 20 vagas e 44 horas de formação nas aulas práticas desta segunda etapa, que acontecerá no terreiro Ilé Iyemojá Ògúnté, nos dias 10, 11, 17, 18 e 24 de agosto, sempre das 8h às 17h. O terreiro fica localizado na rua Abdon Lima, 86 - Água Fria, Recife. Podem participar crianças, a partir de 8 anos de idade acompanhadas do seu responsável, e adultos de todas as idades. As inscrições podem ser feitas através do formulário online e se encerram no dia 31 de julho. (link no final da matéria)

Durante as aulas, os participantes aprenderão sobre a linguagem e estética do audiovisual, somados aos processos de produção e captação de curtas-metragens. A troca de conhecimentos e os exercícios praticados permitirão aos participantes, explorar todo o potencial do audiovisual oferecendo autonomia na produção e realização das curtas-metragens acerca da história dos terreiros.

“Toda equipe está muito feliz em realizar esta iniciativa, neste momento estamos finalizando o primeiro ciclo no Ilê Axé Ayrá Omin Kaia Lofim, em Abreu e Lima, e em agosto iniciaremos mais uma jornada de empoderamento através do audiovisual, desta vez na Casa de Iyemojá”, destaca a Coordenadora, Uenni.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.

O terreiro Ilé Iyemojá Ògúnté

O Ilé Iyemojá Ògúnté é um terreiro de tradição nagô. Fundado há mais de 80 anos pelo filho carnal de Pai Adão, o célebre sacerdote Malaquias Felipe da Costa - Ojé Bií. Atualmente, é dirigido por Mãe Lú - Ìyá Omítòògùn, Localizado na rua Abdon Lima - Água Fria, Recife - PE

SERVIÇO - Projeto Terreirada em Cena aporta no Ilé Iyemojá Ògúnté para o segundo ciclo de formação gratuita

Inscrições: Até 31 de julho

Datas das Aulas: 10, 11, 17, 18 e 24 de agosto

Local: Ilé Iyemojá Ògúnté

Endereço: Rua Abdon Lima, 86 - Água Fria, Recife - PE

Link de Inscrição: https://ggle.io/6ZjY

Informações: 81 99675-9597 - Uenni

