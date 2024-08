A- A+

CINEMA Carnaval de Zé Puluca, do Agreste pernambucano, terá história evidenciada em um documentário curta Manifestação tradicional do interior vai mostrar no documentário como foi sua primeira década de existência

O Carnaval de Zé Puluca, festa tradicional do Agreste pernambucano que concentra a maior quantidade de bonecos gigantes e reúne multidões há onze anos no município de Bom Conselho, vai ganhar uma nova projeção da sua força cultural. No início de agosto, toda a sua trajetória será captada e evidenciada com a gravação de um documentário curta-metragem, intitulado de “Zé Puluca, o Gigante de Bom Conselho”.



O projeto é uma idealização do produtor cultural Carlos Alberto, que pesquisou sobre o Maestro nesses 11 anos de história e deu vida a Zé Puluca. Patrimônio cultural de Bom Conselho, tem sua festividade incluída no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco (ALEPE) e da cidade de Papacaça (Poderes Executivo e Legislativo de Bom Conselho). O idealizador Carlos Alberto foi entrevistado pela âncora da Rádio Folha 96,7 FM na tarde desta quinta-feira (01) e falou sobre o início das gravações do curta que vão ser iniciadas neste próximo domingo (04) no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

A ação visa registrar e salvaguardar essa primeira década de existência por meio de um rico acervo de fotografias, somado a depoimentos e novas imagens do gigante. Relatos serão colhidos de artistas e orquestras que já se apresentaram no evento, a exemplo de Alceu Valença, André Rio, Maestro Spok, Maesto Forró, Almir Rouche, Orquestra Henrique Dias, Orquestra Henrique César, Orquestra do Maestro Carlos, Orquestra Paranampuká, dentre outros.



Além disso, a população local também será incluída para retratar como o evento movimenta e encanta o município no período do Carnaval de Zé Puluca. Outro grande ponto do roteiro de gravação será o momento do arrastão, ação a ser realizada no dia 4 de agosto, a partir das 15h00, no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, revivendo como acontece no desfile do interior.



Serão estandartes, dragão e bonecos gigantes que representam importantes personalidades da história social da cidade de Bom Conselho. O documentário “Zé Puluca, o Gigante de Bom Conselho”, será dirigido pelo roteirista e diretor de arte André Rio, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, tendo a produção executiva de Margareth Alvarez e Elisângela Nascimento.



Uma autêntica festa de rua, o evento leva o nome do músico, maestro e compositor José Duarte Tenório, conhecido popularmente como Zé Puluca. Nascido em Bom Conselho, tem um trabalho consagrado no meio artístico, sendo autor de mais de 200 composições entre frevos, marchas, fox-trot, samba, boleros, melodias juninas e canções religiosas.

Sua formação cultural traz o Frevo como sua principal bandeira, acompanhada de figuras alusivas da cultura nativista bomconselhense, em forma de bonecos gigantes. Estandartes, passistas de frevo e alegorias adornam todo esplendor do espetáculo chamado Carnaval de Zé Puluca.





