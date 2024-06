A cefaleia atinge 70% das mulheres e 50% dos homens pelo menos uma vez ao mês

A- A+

Cefaleia é o termo técnico para a popular "dor de cabeça ", uma condição muito comum que atinge inúmeros brasileiros das mais variadas idades. Quando um paciente apresenta três ou mais dores de cabeça por mês, durante três meses seguidos, é indispensável a procura por ajuda especializada. A cefaléia é um problema que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. O problema tem causas multifatoriais e pode levar, inclusive, à incapacitação.



A cefaléia pode ser tensional (leve a moderada, frequente), em salvas (menos frequente, pulsátil) e enxaqueca (tem fatores desencadeantes, como estresse - latejante e forte). Apesar de não ter cura, contar com acompanhamento médico e cuidado adequado são ferramentas essenciais para melhorar a qualidade de vida de quem sofre com a doença. Dessa forma, conhecendo o paciente e seu histórico familiar, é possível amenizar ou mesmo tratar os quadros de cefaléia.



E para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o neurocirurgião João Gabriel Ribeiro que falou sobre os tipos de cefaleia

Neurocirurgião João Gabriel Ribeiro. Foto: Divulgação



“A dor de cabeça é um sintoma e para esses sintomas existem várias causas, a gente tem mais do que 100 tipos de dores de cabeça diferentes, mas a gente pode dizer que a dor de cabeça ela pode se dividir em dois grandes grupos, que seria as cefaleias primárias e secundárias, as secundárias acontecem quando o paciente já tem algum problema conhecido na cabeça que cause a dor, exemplo aneurisma cerebral, tumor cerebral, dengue. Então estou tendo febre, dor de cabeça, dor no corpo, então tem uma causa específica. Já a primária é quando eu não tenho uma causa específica e é um transtorno do cérebro, seria a cefaleia tensional e comumente a enxaqueca. Como eu disse tem mais de 100 tipos de cefaleia, eu tô dizendo as principais”



O especialista falou da relação de homens e mulheres com a dor de cabeça



“Todos os pacientes que têm dores de cabeça de uma forma crônica, as mulheres são as mais afetadas, porque as mulheres por questões hormonais também têm mais dores crônicas do que os homens. E quando a gente fala de enxaqueca a enxaqueca tem uma questão hormonal muito importante, tanto é que as mulheres têm relação com o período menstrual, muitas vezes. Quando as mulheres estão chegando no climatério que é quando tá chegando perto da menopausa, a tendência é piorar. Então as mulheres são mais acometidas do que os homens na cefaleia tensional que geralmente está relacionada ao transtorno de ansiedade, atenção. Quase 99% da população mundial, vai ter algum episódio de enxaqueca ao longo da vida, então é raríssimo uma pessoa não ter pelo menos um episódio, agora enxaqueca crônica que é o fato de estar sempre voltando e sempre dando frequente aí é bem mais raro e é mais comum em mulheres.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o link abaixo

https://open.spotify.com/episode/40zYDKg6BAv4TLcJ54kLiA?si=-ns6ybktQkuBsbLveS6CvQ&nd=1&dlsi=240292ec4e8f4221

