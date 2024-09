Celebrações dos 489 anos de Igarassu reúnem fé, tradição e grandes shows

A- A+

As celebrações dos 489 anos de Igarassu reúnem fé e grandes shows, com atividades que se iniciaram na última sexta-feira(27) e seguem até este domingo (29), com as festividades dedicadas aos padroeiros Santos Cosme e Damião.

Um dos pontos altos foi a tradicional procissão, realizada às 17h30, que levou o andor dos Santos Cosme e Damião pelas ruas de Igarassu, acompanhada pelos bonecos gigantes, em um espetáculo de fé e cultura.

O evento, na última sexta-feira, foi marcado por momentos de fé, com celebrações de missas e procissão, que movimentou toda a cidade, especialmente após a missa, com apresentações de Raphaella Santos e Priscilla Senna. cerca de 60 mil pessoas participaram dos eventos.

Público em Shows de Igarassu/Foto: Ivonaldo Pedro

As celebrações começaram logo nas primeiras horas da manhã, com a programação religiosa, que contou com missas ao longo do dia, desde as 5h, até a missa campal às 19h, concelebrada pelo Arcebispo Emérito Dom Antônio Fernando Saburido, e os padres Ivan Maciel, Mano Messias e Josivan Bezerra.

Missa concelebrada por Dom Fernando Saburido/foto: Ivonaldo Pedro

Devotos de São Cosme e São Damião, padroeiros de crianças, médicos e turismólogos, mantiveram a tradição de distribuir doces e pipocas, especialmente para as crianças, em frente à Igreja Matriz, um dos marcos mais antigos do Brasil, de 1535 e é considerada a mais antiga do país, sendo símbolo de resistência e fé.

Neste domingo (29) a programação musical fica por conta dos shows dos cantores Henry Freitas, Mari Fernandez e Mano Vaqueiro, no palco no gramado do Sítio Histórico de Igarassu, na Av. 27 de Setembro, encerrando a programação.

