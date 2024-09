A- A+

REABILITAÇÃO Inaugurado Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva no Hospital dos Servidores do Estado Cerca de 300 crianças estão sendo atendidas no local, mas a meta é 1.180 atendimentos semanais

O Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) inaugurou nesta terça-feira (03.09), o primeiro Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva (CRFC), que atenderá pacientes neurodivergentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outros transtornos. O centro funciona dentro do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco(HSE), no bairro das Graças,em Recife.

Com nove salas, o local oferece atendimento com os seguintes especialistas: psicólogos; psicopedagogos; neuropsicopedagogos; terapia ocupacional; terapia ocupacional sensorial; neuropsicólogos; fonoaudiólogos; fonoaudiólogos de linguagem; musicoterapia; terapias com animais e fisioterapeutas pediátricos, neurofuncional e ortopédicos.

“Realizamos a contratação de pessoas especializadas para o Centro. Nesse primeiro momento iremos atender 300 crianças que já estavam cadastradas em nosso banco de dados”, explica o diretor médico do HSE, Rogerio Ehrhardt.

O pequeno Matheus Pereira, de 4 anos(na foto), é uma dessas crianças que está recebendo atendimento.

“Estou achando maravilhoso todos os atendimentos. E tudo em um só lugar facilita nosso deslocamento”, explica Leidiane Pereira da Silva, mãe de Matheus diagnosticado com TDAH e TEA grau 2. No momento da entrevista ele estava com a terapeuta ocupacional, Polianna Falcão trabalhando pareamento de cores, números e comandos.

De acordo com o presidente do Iassepe, Douglas Rodrigues, o local é provisório e a rede credenciada também está sendo ampliada.

“Vamos ampliar aos poucos o atendimento. Mas nosso objetivo é que o Centro seja modelo na área de reabilitação. Muitos serviços estão retomando. Agora é manter agilidade nos processos para atender nossos beneficiários”.

O atendimento do Centro de Reabilitação Funcional e Cognitiva-CRFC será de segunda à sexta das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 13h. Para o gestor do Centro de Reabilitação, Ery Magalhães, espera-se realizar uma média de 1.180 atendimentos semanais.

“Estamos ampliando o atendimento para os sábados também. Nossa meta é atender o máximo que conseguirmos dentro das necessidades dos nossos beneficiários”.

