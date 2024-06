A- A+

CERATOCONE Ceratocone é o alerta do 'Junho Violeta' O ceratocone atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil, normalmente indivíduos de 10 a 25 anos, segundo dados do Ministério da Saúde

No mês de junho, conhecido como 'Junho Violeta', acontece a campanha nacional de conscientização sobre o ceratocone, uma doença ocular que afeta a forma da córnea, resultando em distorções visuais significativas. O objetivo da campanha é informar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O ceratocone é uma condição que afina e deforma progressivamente a córnea, levando a uma visão borrada e distorcida. Embora não tenha cura, o diagnóstico precoce e o tratamento apropriado podem ajudar a controlar os sintomas e prevenir a progressão da doença.

A conscientização sobre o ceratocone é crucial para que possamos identificar a doença em seus estágios iniciais e oferecer um tratamento adequado aos pacientes. No Junho Violeta, se deve reforçar a importância de cuidar da saúde ocular, incentivar as pessoas a procurarem um oftalmologista ao notarem qualquer alteração na visão e evitar coçar os olhos



Para falar sobre o assunto com mais detalhes Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com Camila Moraes, oftalmologista e Vice-coordenadora do Departamento de Cirurgia Refrativa da Fundação Altino Ventura que falou mais sobre o “Junho Violeta”





Oftalmologista Camila Moraes. Foto: Divulgação



“Por que um mês de conscientização sobre essa doença particular? Países desenvolvidos já conseguem fazer diagnósticos mais precoces, sem que os pacientes conseguissem evoluir para transplante. Então hoje em dia o Brasil ainda tem os números significativos de transporte de córnea devido ao ceratocone, porque a gente tem feito os diagnósticos mais tardios, e casos já avançados onde o tratamento menos invasivo não é possível, a gente precisa do transplante”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.





A especialista falou sobre as possíveis causas da ceratocone



“Ainda não é totalmente esclarecido as suas nuances, mas em apenas 14% dos casos eles têm uma condição genética documentada, então apenas 14% dos casos são genéticos. Mas uma grande causa de avanço da doença é o ato de coçar os olhos, essa é o principal alerta da campanha do Junho Violeta”





