FORRÓ Cezzinha e Liv Moraes cantam Dominguinhos no Forró de Candeeiro Projeto, idealizado pelo Centro Cultural Galeria Suassuna, promove noites intimistas e sensoriais com muito forró e exposições de artes e objetos armoriais

Um tributo ao mestre Dominguinhos, com o sanfoneiro Cezzinha fazendo apresentação, com a participação especial da cantora Liv Moraes, filha do homenageado, será a programação especial do próximo sábado(21), às 20h. A homenagem é do projeto Forró de Candeeiro, realizado pelo Centro Cultural Galeria Suassuna em Apipucos.



Acompanhado de sua banda, Cezzinha prepara uma experiência musical completa e intimista, destacando os ritmos e as emoções do tradicional forró e dos sucessos interpretados por Dominguinhos.



O repertório incluirá canções como “Isso Aqui Tá Bom Demais”, “Abri a Porta”, “Eu Só Quero um Xodó” e “Numa Sala de Reboco”, embaladas também pela voz de Liv Moraes, em uma noite de homenagens e muita emoção.

Liv Moraes, filha de Dominguinhos/ Foto: Neo Fotografias



O Centro Cultural Galeria Suassuna, que abriga um rico acervo de artes e elementos armoriais, é um espaço onde se pode apreciar a história e o legado cultural nordestino. O acervo inclui ainda móveis e utensílios da casa do pai de Magda Suassuna, anfitriã do espaço.

O evento conta com quatro momentos distintos: o receptivo, com visitação aos ambientes e exposições do Centro Cultural; um coquetel ao ar livre, com Open Bar (bebidas com e sem álcool) e petiscos variados; o show de abertura com Voz e Violão; e, finalmente, o espetáculo principal com Cezzinha e Liv Moraes.

“Nosso espaço é um local de viver e reviver nossa rica cultura nordestina. Aqui, temos música, exposições, símbolos regionais e muita alegria. Nessa noite, em especial, vamos celebrar o mestre Dominguinhos pela sua grande contribuição ao nosso estado e país”, destaca Magda Suassuna.

Serviços:

Forró do Candeeiro com Cezzinha e Liv Moraes

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna – Rua Itatiaia, 81, Apipucos, Recife/PE

Quando: Sábado (21/09) – A partir das 20h

Valor: R$ 100,00 (show, visitação e open de bebidas e petiscos)

Informações e reservas: (81) 9.9252-4222

Vendas:https://www.sympla.com.br/forro-do-candeeiro-com-cezzinha--e-liv-moraes__2644683

