MENTE SAUDÁVEL Como envelhecer com lucidez e mente saudável

Segundo dados do IBGE a expectativa de vida hoje no país hoje é acima de 75 anos. Envelhecer é um caminho sem volta, mas há para se chegar a esta fase com saúde e mente sã é necessário uma alimentação saudável, atividade física, controlar o estresse, vida social e especialmente aprender uma nova habilidade, para estimular o cérebro. Esta é a chave para uma mente lúcida mais na frente. Como qualquer boa máquina, o cérebro precisa de cuidados e atenção ao longo dos anos, para garantir que ele continue funcionando bem.

Uma alternativa para turbinar o cérebro, fortalecendo as conexões neurais, criando outras, estimulando áreas antes "paradas" é através da ginástica cerebral. Na prática, os exercícios propostos pela ginástica cerebral reduzem o risco de desenvolver doenças neurológicas, como as demências, o que aumenta a qualidade de vida na velhice.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com a neuropsicopedagoga Andréa Negreiros, da Clínica Supera, que falou mais sobre a longevidade.

Neuropsicopedagoga Andréa Negreiros. Foto: Divulgação





“As pesquisas mostram que quanto mais cedo a gente se preocupa com a nossa saúde e com a nossa alimentação e nossas atividades físicas, além do nosso bem estar mental, a gente vai evitar de algumas doenças e a gente vai ter a nossa longevidade quando envelhecermos com muito mais saúde física e psíquica. Então isso é um trabalho que a gente tem que fazer o quanto antes melhor.”



A especialista deu mais dicas de como ter mais longevidade com hábitos saudáveis



“A medicina evoluiu e hoje conseguimos ter uma perspectiva de vida maior. Se a pessoa se alimenta bem, come frutas, verduras, tem uma dieta bem balanceada ao invés de produtos extremamente industrializados a probabilidade de quem tem uma alimentação não balanceada ter algum tipo de doença é maior, inclusive o Alzheimer. Se eu sou uma pessoa intelectualmente ativa, faço atividade física, tenho uma boa alimentação e sigo com o meu protocolo de saúde, a probabilidade de ser acometido por uma doença dessa é bem menor, então é qualidade de vida que se vai construindo no decorrer do tempo.”





