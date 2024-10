Obesidade e envelhecimento aumentam riscos de câncer

A- A+

A obesidade e envelhecimento estão no centro do alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), que prevê um aumento de 43% nos novos casos de câncer nos próximos 20 anos.

O excesso de peso e a obesidade criam um ambiente inflamatório no corpo que favorece o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como esôfago, útero, intestino, pâncreas e mama. O aumento na população obesa impacta diretamente o crescimento do número de diagnósticos de câncer.



O consumo de tabaco e a epidemia global de obesidade são fatores-chave para esse crescimento, a obesidade já é considerada a segunda maior causa de câncer, perdendo apenas para o tabagismo.

A prevenção passa por políticas públicas que incentivem hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividade física.



A conscientização sobre o impacto da obesidade no câncer é fundamental. Além de ser um problema de saúde pública, a condição afeta a qualidade de vida e aumenta os custos com tratamentos médicos. A OMS reforça a necessidade de ações preventivas para minimizar o impacto da doença nas próximas décadas. A adoção de hábitos saudáveis pode ser crucial para reduzir o risco de desenvolver câncer.



No Canal Saúde desta sexta-feira (25), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou com o oncologista Iran Costa que falou com mais detalhes sobre a relação de obesidade, envelhecimento populacional e os riscos de câncer.

Acompanhe a entrevista completa acessando os players abaixo.

O oncologista Iran Costa esclareceu os dados alarmantes previstos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para os próximos anos.



“70% dos casos de câncer ocorrem em pessoas com idade entre 55 e 60 anos, e esse foi um dos alertas que a OMS fez para os próximos 20 anos”

Oncologista Iran Costa. Foto: Divulgação



O médico Iran Costa também falou da relação da obesidade com o aumento dos casos de câncer previstos para os próximos 20 anos

“Em relação a obesidade é um alerta específico já que são de 13 a 15 tumores que aumentam a incidência por causa da obesidade"

Veja também

UMBANDA Recife sedia II Fórum Nacional de Umbanda do Norte Nordeste