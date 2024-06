A- A+

MEIO AMBIENTE Compesa promove atividades na semana do meio ambiente As ações para conscientização ambiental prosseguem até o dia 26 de junho

A Compesa organizou uma programação com diversas atividades para celebrar e conscientizar na Semana do Meio Ambiente, período de dedicado à sensibilização ambiental. Exposições, palestras e cursos voltados para os colaboradores e público externo marcam a programação até a próxima sexta-feira (7/06). A agenda inclui ações como lançamento da exposição “Sustentabilidade na Boca do Povo”, na sede da Compesa, bairro de Santo Amaro, e uma outra exposição de mudas do Viveiro Florestal Educador da Compesa, essa no Museu Cais do Sertão. Também serão realizadas visitas guiadas ao Museu Universo Compesa. As atividades abrangem, além do Centro Administrativo da Compesa, no bairro de Santo Amaro, Recife, demais unidades da Companhia. As ações para conscientização da importância da preservação do meio ambiente prosseguem até o dia 26 de junho.

Na próxima quarta-feira (5), às 8h, será aberta a exposição “Sustentabilidade na Boca do Povo”, que tem o objetivo de trabalhar os ditos populares como inspiração, estabelecendo a partir deles uma relação com o meio ambiente para além dos seus significados. A mostra será no hall do Centro Administrativo da Compesa, bairro de Santo Amaro, no Recife. A exposição ficará em cartaz até 14 de junho. Ainda na quarta-feira, a partir das 13h, outra exposição será realizada no Museu Cais do Sertão, no bairro do Recife. Dessa vez, serão expostas mudas do Viveiro Florestal Educador da Compesa em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (SEMAS) e Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH).

De acordo com o diretor de Engenharia e Sustentabilidade da Compesa, Douglas Nóbrega, as inciativas têm o objetivo de estimular a reflexão da sociedade sobre o cuidado com o meio ambiente. “As ações têm como foco sensibilizar conscientizar a população sobre a preservação ambiental. A Compesa reafirma o seu compromisso ambiental com diversas atividades que certamente vão promover mudanças na forma da sociedade pensar esse tema. Cuidar do meio ambiente é a melhor maneira de contribuirmos para preservar o nosso principal recurso natural, que é a água”, afirmou.

Ações durante o mês de Junho

Ao longo do mês, a Compesa realizará ainda outras atividades com foco na conscientização ambiental. De amanhã (4) a 28/06 serão realizadas visitas mediadas ao Museu Universo Compesa, com turmas às 9h e às 14h. O espaço é um ambiente híbrido (físico e virtual) que reúne a história do saneamento de Pernambuco e o compromisso socioambiental da Compesa em levar educação ambiental para promover a conscientização sobre a preservação e a utilização responsável dos recursos hídricos.

Na segunda-feira (10), a equipe do Programa Florestar da Compesa iniciará um curso de auxiliar de viveirista florestal para socienducandos da unidade de internação da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), em Caruaru, no Agreste. A inciativa será realizada até 14/06.

Entre os dias 10 e 20 de junho, o caminhão de conhecimento Compesa na Estrada será uma das atrações do São João Sustentável de Caruaru, na Estação Ferroviária. A unidade ficará estacionada na rua Silva Filho, 7 - Maurício de Nassau, Caruaru. A unidade móvel de educação ambiental é um veículo que, por meio de visitas mediadas, desenvolve atividades de educação ambiental para promover a consciência sobre o saneamento, a preservação e a utilização responsável dos recursos hídricos. O caminhão utiliza tecnologia, de forma didática, com temáticas referentes ao meio ambiente, consumo consciente e uso racional da água.

Na terça-feira (11), às 10h, equipes do Programa Florestar promoverão também uma visita guiada ao Viveiro Florestal da Compesa, em Bonito, com as equipes ambientais da SEMAS e da CPRH, com ênfase nos recursos hídricos. Ainda pelo eixo do programa está prevista uma ação de responsabilidade social, na quinta-feira (13), às 9h, que será uma contação de história com participação da personagem Iarinha, a sereia da Ecoturminha Compesa, e oficina de plantio de mudas com o “kit cultive” para crianças da creche Sérgio Loreto, no Recife. Na quarta-feira (26), às 14h, será realizada no Centro Administrativo da Compesa uma oficina de plantio de mudas em parceria com o Shopping Tacaruna, voltada para crianças e adolescentes do bairro de Santo Amaro, no Recife.



Confira a programação completa:

04/06 a 28/06

Visitas mediadas ao Museu Universo Compesa

Visitas diárias (manhã e tarde) de instituições com turmas de até 45 visitantes.

Local: MUC – Centro Administrativo - Recife

Horário: 9h e 14h



05/06 a 14/06

Exposição física “Sustentabilidade na Boca do Povo”

Montagem da exposição que tem como concepção trabalhar os ditos populares como inspiração, estabelecendo a partir deles, uma relação com o meio ambiente para além dos seus significados, propondo a construção de um aprendizado de modo imaginativo e inovador.

Local: Hall do Centro Administrativo - Recife

Horário: 08h

05/06

Exposição de mudas do Viveiro Florestal Educador da Compesa

Ação educativa em evento SEMAS e CPRH referente ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Local: Cais do Sertão - Recife

Horário: 13h



10/06 a 14/06

Programa Florestar – Eixo Semeando Cidadania

Curso de auxilar de viveirista florestal ministrado pela Compesa para socienducandos da unidade de internação da Funase.

Local: Funase - Caruaru

11/06

Programa Florestar - Eixo Viveiros Educadores

Visita guiada ao viveiro florestal da Compesa em Bonito, com a equipe ambiental da SEMAS e da CPRH para sensibilização ambiental, com ênfase nos recursos hídricos.

Local: Viveiro Florestal Educador - Bonito

Horário: 10h

13/06

Programa Florestar – Eixo Vai à Escola

Contação de história, em parceria com a CPRH, com participação da personagem Iarainha, a sereia da Ecoturminha Compesa, e Oficina de plantio de mudas com o “kit cultive” para crianças.

Local: Creche Sérgio Loreto - Recife

Horário: 09h

26/06

Oficina de plantio de mudas

Oficina ministrada em parceria com o Shopping Tacaruna para crianças e adolescentes de Santo Amaro.

Local: Centro Administrativo - Recife

Horário: 14h

