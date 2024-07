A- A+

SOM DA ANCESTRALIDADE Concerto "O Som das Baquetas Convida os Tambores da Nação Xambá" chega ao Teatro Hermilo Borba Filho Músicos da Nação Xambá dividem o palco com o grupo Duo Repercuti, que estará se apresentando com percussão erudita com raízes fincadas na ancestralidade afro-brasileira

O concerto “O Som das Baquetas Convida os Tambores da Xambá” será no dia 31, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife. Na ocasião o grupo pernambucano Duo Repercuti ,volta à cena em apresentações, dividindo o palco com músicos da Nação Xambá. Com criações e parcerias artísticas inéditas, volta aos palcos com projeto de circulação apoiado pelo Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

O retorno, mais um importante passo na carreira dos instrumentistas Emerson Coelho e Emerson Rodrigues, promete revelar a riqueza sonora da percussão sinfônica e popular em encontros surpreendentes. Mantendo a busca pela inovação e as experimentações sonoras, o duo se prepara para dividir a cena com criadores de uma das potências da música pernambucana atual: a Nação Xambá.



É a primeira vez em que Emerson Coelho e Emerson Rodrigues apresentam uma nova leitura do espetáculo do disco de estreia, “O Som das Baquetas”, realizado no Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro, em 2022, com incentivo do Itaú Cultural. A fase atual é mais um desdobramento do trabalho criativo consolidado com o disco, pautado na pesquisa musical de instrumentos percussivos sinfônicos, como a marimba e o vibrafone, que possuem teclas tocadas por meio de baquetas. O público terá a oportunidade de conferir, aliás, o vibrafone tocado de forma inusitada, por todos os artistas, juntinhos.

“Mostraremos novos arranjos e composições completas inéditas, aproveitando a liberdade e a história musical da Xambá que tem uma estética marcante. Tínhamos essa vontade de trabalhar com eles há um tempo, e o edital do SIC permitiu isso. Estamos muito animados. Sem dúvida, será incrível. há semelhanças da música dos integrantes do Bongar com o Repercuti.Temos esse mesmo coração e pulsação musical, sempre com a energia para cima, mesclando timbres, cores, sons e muito axé”, ressalta Emerson Coelho.

Na mesma trilha de Beto, Memé e Thulio da Xambá, integrantes do Bongar, Coelho tem origem e música fincadas na ancestralidade afro-brasileira.

“Assim como o Repercuti, a Nação Xambá é formada por homens pretos e mulheres pretas, que já tocaram e compuseram com mestres como Naná Vasconcelos, que estamos homenageando. Também temos em comum o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, representado pela Rainha, dona Olga. Vamos levar essa herança para o palco. Música é política e faz parte de nosso papel, enquanto artistas, provocar reflexão”, coloca o músico, que brinca no Maracatu Estrela Brilhante desde criança e é ogã-olabê e cantador do Boi Maracá.

Já o outro integrante do Duo Emerson Rodrigues tem trajetória musical bem diferente. Nascido em Chã de Alegria, ele veio com a família para o Coque ainda garoto. Lá viveu e entrou em contato com a música sinfônica por meio da Orquestra Criança Cidadã. Ao longo da carreira, ambos passaram por diversos grupos e orquestras, a exemplo da Orquestra Sinfônica Jovem, Orquestra Sinfônica do Recife, Orquestra Sinfônica da Paraíba e Grupo de Percussão do Nordeste, atuando juntos ainda em formações como a Orquestra de Câmara de Pernambuco.

Emerson Rodrigues também observa a música como instrumento de reflexão, chegando a outros vieses artísticos.

“Nosso show é de percussão, mas também é pensado para trazer outros sentidos para além da música, do lado educativo e cultural. Nunca pensei nessa reviravolta, que estaria em 2024 repensando o papel dos instrumentos sinfônicos e da música afro-brasileira através do nosso trabalho. Tive o prazer de conhecer Naná Vasconcelos muito novo ainda, quando integrei a primeira turma do Criança Cidadã. Foi um contato breve, mas ele foi extremamente generoso, receptivo e gentil conosco”, recorda ele, que também é arte-educador.

O namoro do Duo Repercuti com os músicos do Bongar é antigo.

“A cultura popular pode dialogar com qualquer outra cultura. Estar com eles, celebrar, compartilhar informações é de suma importância. Existe semelhanças na trajetória dos conjuntos. O Duo e nós, da Xambá, ocupamos espaços que antes não nos eram permitidos. Estar dentro da universidade e também no candomblé e, ao mesmo tempo, ser referência para o futuro, são elementos que apontam para o poder transformador da percussão”, comenta Beto da Xambá.

AGENDA

Em agosto, em data a ser definida, o Duo volta ao Teatro Hermilo com outro show, apostando na parceria com o trio formado pelo arranjador Henrique Albino, Silva Barros (bateria), e Felipe de Lima (contrabaixo). Ainda no segundo semestre, o Duo Repercuti circulará com o espetáculo pelas cidades de Aracaju, Salvador, Fortaleza e em Pernambuco, por Gravatá e Igarassu.

SERVIÇO

O Som das Baquetas Convida os Tambores da Xambá. Dia 31 de maio, às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, Bairro do Recife).

Ingressos disponibilizados gratuitamente via Sympla

Veja também

ESPÍRITA Evento espírita tem como palestrante o jornalista e escritor André Trigueiro