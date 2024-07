Conservatório Pernambucano promove concertos e oficinas sobre músicas antigas

A- A+

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) promove o Encontro da Música Antiga, com o objetivo de promover, difundir e aprimorar a Música Antiga em Pernambuco entre os estudantes, profissionais e amantes da arte. O evento acontece desta segunda-feira (8) até o sábado (13).

A programação está recheada de apresentações musicais abertas ao público, sendo uma delas em praça pública, além de oficinas de instrumentos antigos, danças e aulas práticas. É tudo de graça e, para participar, os interessados devem realizar uma inscrição prévia AQUI.

Entre as diversas apresentações musicais abertas ao público, se destaca o concerto de encerramento, que acontece no sábado (13), às 20h, em frente à Igreja de São Pedro dos Clérigos, no bairro São José, no Centro do Recife, região conhecida como “Pátio de São Pedro”. O evento é totalmente aberto ao público, sem necessidade de inscrição.

A Música Antiga se refere aos períodos entre a Idade Média, Renascença e Barroco e é caracterizada por sua riqueza de estilos e formas. O florescimento da polifonia renascentista, a intensidade emocional e a complexa ornamentação barroca são algumas das características que contribuíram para o desenvolvimento de formas como a ópera e o concerto. Instrumentos como o cravo, a flauta doce e o alaúde eram comuns e a música frequentemente servia a propósitos litúrgicos, cerimoniais ou de entretenimento nas cortes.

“Teremos vários grupos maravilhosos fazendo grandes apresentações e a participação de vários professores renomados da área, dando seus cursos na área de cravo, conjunto, canto coral e danças da Renascença. É uma programação incrível para os amantes da música antiga”, destaca a gerente geral do CPM, Janete Florêncio.

Confira a programação completa



Concertos

08/07 às 19h - Apresentação do grupo Allegretto

Local - Auditório Cussy de Almeida (CPM)



09/07 20h - Apresentação do Ensemble Vocal Cantamus

Local - Auditório Cussy de Almeida (CPM)



10/07 20h - Apresentação do Trio Barroco e Duo Repercuti

Local - Auditório Cussy de Almeida (CPM)



11/07 20h - Apresentação do Duo Alfenim

Local - Auditório Cussy de Almeida (CPM)



12/07 20h - Apresentação de recital de canto

Local - Auditório Cussy de Almeida (CPM)



13/07 20h - Concerto de encerramento com todos os participantes

Local - Igreja de São Pedro dos Clérigos (Pátio de São Pedro)



Oficinas - de 09 a 12 de julho

Local - Conservatório Pernambucana de Música

09h às 12h30 - Masterclass de Cravo com a professora doutora Luciana Câmara (UFPE)



09h às 17h30 - Masterclass de Canto com o professor doutor Ângelo Fernandes (Unicamp)



14h às 17h30 - Curso de Prática de Conjunto com o professor doutor Mário Orlando (UFF)



14h às 17h30 - Masterclass de Viola da Gamba com a professora Cecília Aprigliano (UFF)



17h30 às 19h30 - Curso de Danças da Renascença com o professor doutor Mário Orlando (UFF)



