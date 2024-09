A- A+

GÁS NATURAL Copergás inicia agenda de interação com setores estratégicos residenciais e comerciais Primeiro encontro irá reunir arquitetos e designers para debater gestão de projetos e uso do gás natural em diversos ambientes

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) inicia uma série de agendas com stakeholders que conversam com os setores comercial e industrial da empresa. A estreia será com a plataforma Condecora, voltada para arquitetos e designers, nesta terça (10), a partir das 16h, no auditório da Copergás, em Boa Viagem.

O encontro irá reunir cerca 80 arquitetos de designers com palesta do Supervisor do Segmento Residencial da Copergás, Hugo Viana, sobre como a Copergás pode ser uma parceria na gestão de projetos arquitetônicos, apresentando as possibilidades de uso do gás natural em residências e estabelecimentos comerciais.

"O gás natural pode ser aplicado em diversas áreas de uma residência, indo além da cocção, como aquecimento de chuveiros, pisos e máquinas de lavar roupa, ou até mesmo no ar-condicionado. São opções que esperamos tornar cada vez mais comuns”, afirma o diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença.



“Através da parceria com a Copergás, queremos conscientizar nossa base de profissionais da necessidade de buscar soluções que atendam as demandas de um novo mercado, que exige hoje não só qualidade e design, mas também sustentabilidade”, explica Brunna Santos, diretora de marketing do Condecora.

O Condedora é uma plataforma de conexão entre empresas e profissionais de arquitetura e design de interiores. Nela, os usuários podem se cadastrar para ganhar descontos, participar de eventos exclusivos e ganhar prêmios ao se engajar com o programa e suas empresas parceiras.

